La semana próxima se inaugurará el belén bíblico monumental de Santa Ángela de la Cruz

El belén bíblico monumental Santa Ángela de la Cruz, el más grande del mundo en su categoría, se inaugurará el 30 de noviembre de 2017 y permanecerá abierto al público hasta el 7 de enero de 2018, en la plaza de Santiago, edificio del Mercado de Abastos de Jerez de los Caballeros.

El belén, que se celebra por séptimo año consecutivo, está promovido por Juan Izaguirre y María Eugenia Carrasco, organizado por la Asociación Cultural Belén Santa Ángela, patrocinado por el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros y con la colaboración de la Diputación de Badajoz, Junta de Extremadura y empresas y casas comerciales de la localidad.

Cuenta con una superficie de 450 metros cuadrados y está formado por 15.000 piezas de hasta 21 centímetros y narra, de forma visual, desde la Anunciación de la Virgen María hasta la llegada a Egipto. En él aparecen representadas distintas localizaciones geográficas relacionadas con el nacimiento de Jesús, como son la poblaciones de Nazaret, Belén, Jerusalén, el desierto, Egipto y Alejandría. Un belén que el año pasado recibió la visita de alrededor de 30.000 personas de toda la geografía nacional y de otros países.

De interés turístico

La alcaldesa de Jerez de los Caballeros y vicepresidenta primera de la Diputación, Virginia Borrallo, ha manifestado que no se van a conformar con que este belén sea el más grande del mundo, si no que también sea declarado de Interés Turístico Regional. También ha avanzado que este año se va a proteger el belén con placas de metacrilato para su conservación y que la Guía Repsol ha elaborado un 'making off' de su montaje. Para finalizar, ha invitado a visitar también el belén viviente que se celebrará en la pedanía de La Bazana, y en el que participarán todos los vecinos.

Uno de los promotores de este evento, Juan Izaguirre, ha agradecido a las administraciones, empresas y casas comerciales su colaboración para que el belén mejore año tras año y ha calificado a los belenes no solo como una manifestación religiosa sino también cultural, artística y sentimental.

El belén monumental estará abierto de lunes a viernes en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Los sábados y domingos de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 22 horas, permaneciendo cerrado el 18 de diciembre. En cuanto a los días festivos, el 24 y el 31 de diciembre y el 5 de enero permanecerá abierto del 12.00 a 14.00 horas. El 25 de diciembre y el 1 de enero su horario de apertura será de 17.00 a 22.00 horas. Se podrán solicitar visitas para grupos y escolares concertando cita previa en el teléfono 690747910. Estas visitas se realizarán todos los días en los que el belén permanezca abierto, a partir de las 11.00 horas.