Roban un cajero en Fuente de Cantos arrancándolo del suelo Lugar en el que se encontraba el cajero de Caixa Geral:: J.C.Z. Los ladrones lo cargaron en un furgón y también sustrajeron un vehículo como apoyo en su huida JUAN CARLOS ZAMBRANO Jueves, 29 junio 2017, 21:22

Tras un laborioso trabajo, los ladrones lograron destrozar los anclajes del cajero automático de Caixa Geral de Fuente de Cantos y llevárselo. El suceso tuvo lugar en la madrugada del 26, hacia las 5.00 horas. Esta práctica ya es casi habitual en los robos que han tenido lugar en la localidad pacense: aprovechar la madrugada del lunes, cuando se puede trabajar con mayor impunidad. Según fuentes consultadas, un vecino escuchó los golpes, incluso cómo uno de los ladrones le comentaba a otro que no hiciese tanto ruido, y al asomarse pudo ver un vehículo que se marchaba a todo gas por la esquina del Mesón Mendo.

Los responsables del banco no han determinado la cantidad sustraída, ya que al tratarse del cajero automático no se sabrá qué dinero quedaba tras el fin de semana hasta que no se crucen datos con los de las operaciones realizadas esos días.

Este suceso estaría vinculado con el robo de un vehículo marca Volkswagen Golf de color blanco en la misma noche. Los ladrones habrían utilizado un furgón para cargar el cajero y el coche como apoyo en la huida, ya que aparecería en las cámaras de seguridad del banco abandonando el lugar tras el furgón. De hecho, y según testimonios, la Guardia Civil se dirigió en primer lugar a los propietarios del Golf para informarles de que el coche había sido visto huyendo del banco, y de ese modo fue como se enteraron de que se lo habían robado.