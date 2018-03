La radio, vehículo de salud en Fuente de Cantos Guillermo Delgado, durante el acto de recepción del premio. :: JUNTAEX El veterinario del centro de salud de Fuente de Cantos Guillermo Delgado, premiado por sus programas en la radio sobre hábitos saludables A. TINOCO Lunes, 26 marzo 2018, 08:45

Empezó en el año 2015 con el principal empeño de prevenir el consumo del tabaco entre los escolares, preocupado por el hecho de que la media de edad de los que comienzan a fumar está por debajo de los 14 años, pero pronto se convirtió en una sostenida oportunidad de llevar a la población información sobre hábitos saludables y sobre amenazas de la salud.

El caso es que el veterinario del Centro de Salud de Fuente de Cantos, Guillermo Delgado de las Cuevas, tomando como referencia un antecedente que puso en práctica en 2013 su compañero Juan Antonio Carrasco y alentado por su amor a la radio («es para mí un medio muy familiar: lo escucho desde pequeño porque adquirí el hábito cuando en mi casa lo escuchaban mis padres», dice) se tomó como un reto personal hacer un programa sobre salud. Así nació 'ConSumo Cuidado', un espacio quincenal de 35 minutos de duración y realizado en directo que, con la inestimable colaboración de los locutores de la radio local Juan José Fabra y Josefa Coronado, ha llevado a los oyentes de Fuente de Cantos y comarca información rigurosa sobre problemas de la salud tan importantes como la gripe, la legionela, el ébola, los riesgos de las carnes rojas y productos cárnicos procesados, el virus zika, la salmonelosis o la fiebre de Malta y el queso. También se trataron temas como el azúcar en los refrescos y su relación con la obesidad, las enfermedades de transmisión sexual, la alimentación en las personas mayores, el sol en verano, los golpes de calor, las matanzas domiciliarias y las precauciones a la hora del baño, los aditivos, las toxiinfecciones alimentarias y la higiene de manos...

Ese esfuerzo de divulgación ha tenido ahora su recompensa, y Guillermo Delgado ha sido galardonado por el Servicio Extremeño de Salud con el premio 'Buenas Prácticas de Educación para la Salud 2017'.

«Internet está haciendo mucho daño a la información sanitaria rigurosa. Contribuye a transmitir bulos»

Días después de recibir el premio de manos de Ceciliano Franco, el responsable del SES, Guillermo Delgado declara a HOY Fuente de Cantos que la información a la población debería de ser uno de los objetivos primordiales de los sistemas públicos de salud. «El SES debería formarnos en comunicación e información a la población para ser lo más eficaces posible. Ahora somos solo unos aficionados y, quizás por impericia, perdemos la oportunidad de llegar a los ciudadanos en asuntos muy importantes para mejorar sus vidas».

El daño de internet

La necesidad de formar a los profesionales en la divulgación de información veraz y rigurosa sobre problemas sanitarios la siente Guillermo Delgado más acuciante porque comprueba que hay mucha confusión. «Ahora existe un peligro que hace solo unos años no existía: es internet, que está contribuyendo a difundir los bulos. Internet no ha facilitado que la gente sea consciente, por ejemplo, de problemas tan elementales como que el uso indiscriminado de antibióticos va a crear un grave problema de salud porque se producen situaciones de resistencia. Y al mismo tiempo, internet ha alentado corrientes impensables no hace mucho y que son muy peligrosas, como los movimientos anti-vacunas».

«En el acto de entrega del premio, Ceciliano Franco se comprometió a hacer un centro de Ssud nuevo en Fuente de Cantos»

Guillermo Delgado señala, en este sentido, que en su zona de salud no observa movimientos anti-vacunas activos, como ocurre en ciudades, en los que hay padres que se resisten a vacunar a sus hijos porque han recibido a través de la red informaciones no sólo falsas, sino perniciosas para la salud pública empezando por la de sus propios hijos, pero sí aprecia un descenso en la vacunación contra la gripe, un hecho que le desalienta y que le teme, como si fuera un síntoma del deterioro que sufre el prestigio de las vacunas en su conjunto.

El veterinario premiado no sabe si 'ConSumo Cuidado' ha mejorado la salud de los oyentes («no tenemos datos del retorno que haya tenido el programa»), pero al menos cree que ha servido para «que los responsables del SES no olviden el Centro de Salud de Fuente de Cantos, cuyos profesionales hemos protestado tantas veces por sus malas condiciones. El caso es que en el acto de la entrega del premio, Ceciliano Franco se comprometió a hacer un nuevo centro en otro sitio en el plazo de dos años».

Guillermo Delgado va a abandonar pronto Fuente de Cantos porque se traslada a la zona de Zafra. Y no descarta ver si alguna emisora de esa ciudad pudiera permitirle continuar con su labor divulgadora.

Por amor a la radio y por amor a su trabajo.