Los populares denuncian que Alburquerque ha perdido 630.000 euros del Aepsa

El PP de Alburquerque publicó ayer un comunicado en el que lamenta que «la negligencia del alcalde, Ángel Vadillo, del ORPO, partido que lo sustenta, y de sus cómplices del PSOE local, provincial y regional, estén provocando sistemáticamente la pérdida de cuantiosas ayudas de los fondos del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrariosondos (Aepsa), más la consecuente merma en las arcas municipales por pago de intereses de demora».

Según ha podido constatar el diputado por Badajoz y miembro de la lista electoral del PP en Alburquerque, Víctor Píriz, entre 2010 y 2015 el Ayuntamiento de Alburquerque ha perdido, bien porque no se han concedido ayudas por no estar al corriente con la Seguridad Social, bien por falta de ejecución y correcta justificación de gastos y ejecución o pago intereses de demora, la «nada desdeñable cantidad de 629.548 euros, unas partidas que habrían servido no solo para mejorar las infraestructuras locales, sino también para generar empleo».

Tras una pregunta de Píriz en el Congreso, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha certificado la pérdida y devolución de estas cantidades, a lo que hay que añadir 45.000 euros del Programa de Garantía de Rentas de 2015 y otros 173.100 del mismo programa en 2016, que están siendo investigados para comprobación si su uso ha sido correcto.

Píriz añade que la documentación oficial aportada por el SEPE «deja en entredicho la gestión que de los fondos públicos hace Vadillo y todos los que le acompañan en el equipo de gobierno local».