La Policía de Alburquerque usa coches particulares para trasladar detenidos

Un agente de la policía local de Alburquerque recibió recientemente una llamada para actuar con urgencia en un caso de violencia de género. Este cuerpo no cuenta con coche patrulla desde marzo porque no ha pasado la ITV, y el agente se vio obligado a llamar a su esposa para que le acercara al ayuntamiento su coche particular. Así lo hizo, y el policía se desplazó al lugar de los hechos y tuvo que llevar al presunto agresor sentado en su vehículo, junto a la silla de su hijo pequeño y rodeado de juguetes del mismo.

En un grave accidente ocurrido recientemente, dos agentes tuvieron que coger sus vehículos y dirigirse al lugar para intervenir en el siniestro donde hubo un herido grave.

A juicio de los agentes, el alcalde, Ángel Vadillo, quiere «cargarse» el cuerpo y mantiene una guerra contra los policías, que le han demandado ya en 7 ocasiones. Además, el alcalde se negó durante tres años a comprar armas reglamentarias argumentado que Alburquerque es un «pueblo tranquilo y prefiero gastar ese dinero en dar jornales». Al final, los policías denunciaron el caso en los tribunales y el Ayuntamiento se vio obligado a adquirir las armas.

Sobre el caso del coche patrulla sin la ITV pasada, el regidor alburquerqueño ha indicado a HOY que efectivamente el vehículo no cuenta con el permiso pero el pueblo no ha estado sin coche de policía porque la Academia de Seguridad de Extremadura le cedió un vehículo y dos motos. Vadillo añade que si el coche patrulla no ha pasado la ITV es porque los agentes se han negado a llevarlo al taller. Respecto a la plantilla, en 2008 había 13 agentes y ahora solo 7. Eso, según explican los agentes, ha motivado que el Ayuntamiento niegue sistemáticamente vacaciones a los policías y que tengan que realizar al año más de 800 horas nocturnas, el número más alto de toda España en los cuerpos de policía local. Los agentes han recurrido a la justicia. La última sentencia da vía libre al Consistorio para acabar con el derecho a las vacaciones de los agentes, a cambio de indemnizarles por las mismas. Advierte al Ayuntamiento de que debe convocar las plazas vacantes.

El alcalde asegura que es falso que se niegue el disfrute de vacaciones. «Lo que pasa es que antes ni yo ni nadie del Ayuntamiento se metía en esas cosas. Ahora el Ayuntamiento les dice que las vacaciones hay que cogerlas de forma pactada, equilibrada para evitar problemas de que todos o buena parte de ellas las cojan a la vez». «Tampoco nos hemos metido antes en sus cuadrantes para cumplir la jornada laboral, ni cuando cogían sus días de asuntos propios y ahora nos hemos puesto a controlar eso porque estoy convencido de que antes no cumplían escrupulosamente su jornada laboral. Antes han hecho horas de menos», enfatiza Vadillo a este periódico. «Hemos contratado a una empresa que ha hecho un trabajo técnico para que ese cuadrante contemple la jornada laboral que le corresponde a cada agente. Así, los seis policías que tenemos son más que suficientes para tener un buen servicio, aunque nuestra idea es sacar cuando podamos dos plazas».

Lo que peor lleva la plantilla es la «desigual lucha en los Juzgados: mientras nosotros nos pagamos los abogados, procuradores y los gastos que conllevan los juicios, el Ayuntamiento se permite acudir con su propio abogado de pago sin utilizar los servicios jurídicos que tiene gratuitos de la Diputación, y contrata servicios de empresas innecesarios que paga con dinero público.