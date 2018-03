El pantano de Tentudía supera el 80 por ciento de su capacidad Estado actual que muestra el embalse de Tentudía:: I.A. Tan sólo faltan 0,87 hectómetros para su llenado total ISABEL AMBRONA Lunes, 19 marzo 2018, 19:42

El volumen de agua embalsada en la presa de Tentudía no para de aumentar. Su capacidad se sitúa a día de hoy en 4,13 hectómetros cúbicos, de los 5 que puede almacenar. Tan sólo faltan 0,87 hectómetros para su llenado total. El nivel comenzó a subir el pasado 28 de febrero, cuando apenas llegaba a los 2 hectómetros cúbicos, y aún no ha parado. Situado entre las localidades pacenses de Monesterio y Calera de León, la presa supera ya el 80 por ciento de su capacidad y va camino de llenarse por completo si las lluvias no cesan, tal como está previsto.

Según el Sistema Automático de Información Hidrológica del Guadiana, a las 18:35 horas de esta tarde, acumulaba 4,13 hectómetros cúbicos -del total de los 5 que puede llegar a almacenar-, una cifra que sitúa la cantidad de agua embalsada en el 82,63 por ciento.

Así, para alcanzar el lleno absoluto tan sólo bastarían 0,87 hectómetros cúbicos (17,37 %).

El parte semanal de embalses, que cada lunes publica la Confederación Hidrográfica del Guadiana confirma hoy este dato, y, además pone de relieve que el nivel de agua en Tentudía ya supera al de la misma fecha del pasado año (que era del 68%, con 3,4 hm3) y al nivel medio de toda la cuenca, que se sitúa en un 58 %.

El lunes pasado, 12 de marzo, acumulaba 3,3 hectómetros cúbicos, encontrándose al 65,6 por ciento de su capacidad, por lo que a lo largo de esta semana su capacidad a aumentado en torno a un 17 por ciento, 0,83 hectómetros cúbicos, una cantidad de agua muy próxima a la que ahora le hace falta para conseguir estar al cien por cien de su capacidad.

Otro dato que puede extraerse de este parte semanal es que, durante la última semana, el embalse ha recogido un total de 86,50 litros de agua de lluvia, además de la que le aportan sus afluentes, que no paran de emanar agua.

El pantano puede albergar un máximo de 667,95 metros sobre el nivel del mar y actualmente el agua contenida alcanza los 666,32 metros. Unos valores que nos muestran que el máximo nivel que sus aguas pueden subir es de 1,63 metros.