Más de 50 pacenses estafados por el dueño de una agencia de viajes de Arroyo de San Serván Las acciones ocasionaron a los clientes unos perjuicios económicos valorados en unos 60.000 euros

Martes, 19 diciembre 2017

Más de medio centenar de pacenses han sido presuntamente estafados por el propietario de una agencia de viajes de Arroyo de San Serván, que está siendo investigado de cometer otros tantos delitos de estafa. La acción ocasionó a los clientes unos perjuicios económicos valorados en unos 60.000 euros.

La investigación comenzó a primeros de año tras las denuncias de varios vecinos de diferentes localidades. Ante los atractivos precios económicos que ofertaba una agencia de viajes de Arroyo de San Serván, contrataron y pagaron paquetes de estancias en diferentes hoteles de España y resto de Europa. Una vez que se desplazaban al hotel para disfrute vacacional en las fechas reservadas, la dirección del hotel les informaban que la reserva estaba anulada, ya que la agencia no había hecho el ingreso correspondiente a los diferentes servicios contratados, o incluso manifestaban que no se llevó a cabo tales reservas. Posteriormente, los clientes intentan ponerse en contacto con la agencia pero no obtienen respuesta.

Con el desarrollo de la investigación, la Guardia Civil de Arroyo de San Serván verificó los hechos objeto de investigación, al tiempo que conocía nuevos casos de presuntas estafas relacionadas con la misma empresa. Por todo ello se instruyeron diligencias al titular de la agencia de viajes. Ahora, la Guardia Civil no descarta la implicación de éste en otros hechos similares, ya que continúan las denuncias de otros clientes. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Montijo.