La nieve llega a Extremadura

Parece ser que muchos extremeños se pusieron ayer de acuerdo y entre sus peticiones a los Reyes Magos estaba la de ver la nieve. Un deseo que poco han tardado en conceder Melchor, Gaspar y Baltasar, ya que los copos han comenzado a caer durante esta madrugada tanto en el norte como en el sur de Extremadura. En el norte han visto la nieve en Hervás y Piornal, y en el sur en Monesterio, Cabeza la Vaca o Calera.

Las precipitaciones en forma de nieve ha obligado a cortar la circulación en la carretera que une Hervás con Cabezuela del Valle, en la provincia de Cáceres, que pasa por el puerto de Honduras, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). La circulación es intransitable en los dos sentidos.

Además, la DGT alerta también por el estado de la A-66 a la altura de Aldeanueva del Camino, en el límite con Castilla y León. A partir del kilómetro 436 y en dirección a Gijón el pavimento está deslizante y está prohibida la circulación de camiones y vehículos articulados.

Según informa la Guardia Civil, la incidencia por la nieve está teniendo lugar en Castilla y León y lo que se está haciendo en Extremadura es retener a los vehículos pesados hasta que las máquinas quitanieves dejen transitable la autovía.

El aviso amarillo por nieve en el norte de Extremadura se mantiene hasta hoy a las 18.00 horas.

Con este manto de nieve ha amanecido Piornal / María del Carmen Serrano Cano

Monesterio

La intensidad de la nevada no ha sido constante en Monesterio, por lo que había lugares en los que se podía ver tímidamente una capa blanca como en tejados, cercados y lugares poco transitados y en otros, sin embargo no, como las calles.

Y es que la Agencia Estatal de Meteorología ya lo anunciaba desde hace unos días en su previsión. Establece que la cota de nieve se situará en Monesterio durante todo el día a unos 600/700 metros con una probabilidad de precipitación en torno al 70 %. Un situación que no descarta que a lo largo de todo el día vuelvan a caer copos de nieve sobre la localidad. Las temperaturas no bajarán de los 0 grados, que ya se alcanzaban esta mañana, y las máximas no superarán los 4 grados.

La última vez que los monesterienses vieron la nieve fue el 13 marzo del pasado año y apenas lo hicieron durante unos 10 minutos. Los copos fueron de considerable espesor, pero la nevada fue muy breve. La nevada del 19 de enero si fue algo más notable. El municipio amaneció con una fina capa de nieve como consecuencia de la ola de frío polar que mantuvo en alerta a toda Extremadura con temperaturas de entre -2 y -3 grados