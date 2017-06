El Museo Santa Clara de Zafra acoge a las 'Vírgenes Guapas' de Paco Sánchez La muestra cuenta con 49 obras. :: i. r. Hasta el día 2 de julio se podrá visitar la exposición 'María Museum Visitat' IRINA CORTÉS Domingo, 18 junio 2017, 10:06

El Museo de Santa Clara acoge hasta el 2 de julio la exposición temporal María Museum Visitat del artista, Paco Sánchez Concha. El autor tiene una gran implicación y relación con la ciudad, ya que dirige las campañas de restauración de verano con alumnos de la Universidad de Sevilla. La muestra cuenta con 49 obras y permanecerá abierta hasta el día 2 de julio. Una exposición artística individual que ha contado con la colaboración de 48 artistas implicados en el proyecto de las llamadas 'Vírgenes Guapas'.

La iconográfica que se observa en la exposición es la tradicional representación de una madonna con un niño en brazos, que bebe sus raíces en la pintura italiana, pero reinventada para adaptarse al siglo XXI.

Paco Sánchez Concha explica en profundidad este proyecto tan personal. «Todo comenzó hace unos 11 años ante la necesidad de felicitar por navidad a mis clientes y amigos. Solía hacer una a una las felicitaciones y tomé la decisión de pintar una Virgen más o menos clásica, fotografiarla y convertirla en mi felicitación navideña. Acabé realizando una versión de la Madona: una mujer vestida al estilo del siglo XXI, esta María se pintaría las uñas, usaría alguna pequeña joya y, por supuesto, se maquillaría discretamente para salir en la foto. Otro tanto le ocurriría al niño, usaría dodotis, comería piruletas y llevaría camisetas con sus iniciales o logotipos. Ese primer esbozo de Guapa me lo pidió mi madre. Sin embargo, la obra que ejecuté la siguiente Navidad, para una exposición solidaria a beneficio de Cáritas, me la compraron mis amigos Pedro y Bienve para el dormitorio de sus hijos, Rodrigo y Gonzalo. Al saber que los niños le rezaban a su 'Virgen Guapa', ellos fueron los que la bautizaron y me animé a llevar este concepto más allá».

Repartidas por el mundo

A lo largo de estos once años se realizaron más 2.000 Vírgenes, que están repartidas por el mundo y adquiridas por personas de varias culturas, desde árabes a centro europeos, taiwaneses o chinos, creyentes o no creyentes.

A pesar de que 'María Museum Visitat' se trata de una muestra individual, ha contado con la colaboración de otros artistas que han participado creando o diseñando un fantástico fondo, reproducido posteriormente por Paco Sánchez. «Todas están a la venta por un precio unitario y sé que la gente va a colaborar como siempre hacen para ayudar a ilusionar a personas a seguir luchando por conseguir encontrar una forma digna de ganarse la vida, o tener unos zapatos nuevos de temporada y esperemos que no haya que sufragar recibos de electricidad o algo similar que será una buena señal. Concretamente estos fondos se destinan, en este caso, a dos comunidades de Clarisas y a ayudar a una familia necesitada», concluye Concha.