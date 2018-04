El monesteriense que se atreve a desafiar a Arturo Valls Su nombre es Óscar Calderón, y este martes se emitió el programa de Ahora Caigo en el que se trajo 9.500 euros a casa ISABEL AMBRONA Jueves, 19 abril 2018, 18:32

Al popular presentador de televisión Arturo Valls le ha salido un oponente en su propio programa. Se llama Óscar Calderón y es natural de Monesterio.

Fue este martes 17 cuando se emitió el programa de Ahora Caigo, en Antena 3, en el que Óscar confesó a Valls que soñaba con «ser presentador de algún programa de televisión». Incluso se atrevió a decirle que también sabe «tirarse ante la cámara como lo hace él». Y así lo hizo, no dudó en deslizarse por el suelo del plató, sin antes realizar una presentación de concursantes al estilo de Arturo.

Y es que el atrevimiento de Óscar no acabó ahí. Fue justo antes de presentarse cuando se dirigió al presentador diciéndole: «que sepas que tienes mucha suerte porque te voy a invitar a que vengas en septiembre al Día del Jamón de Monesterio, donde vas a estar 8 o 9 horas comiendo jamón sin parar». Una proposición que puso de relieve ante toda España el producto estrella local y a la que Valls no dijo en ningún momento que no, por lo que no se descarta que este año el presentador se persone gracias a la invitación y osadía del monesteriense.

A la tercera

Como se suele decir, a la tercera va la vencida, y así fue, ya que es la tercera vez que Calderón participa en Ahora Caigo y consigue llevarse la máxima cantidad de dinero: 9.500 euros.

Tras ser elegido en el juego, Óscar desbancó a la concursante central, cuando ésta llevaba acumulados 7.000 euros, y tenía a tiro a tres oponentes para poder plantarse. Finalmente, consiguió eliminar a tres concursantes, acumulando 19.000 euros, pudiendo plantarse con la mitad de ese dinero, 9.500 euros, ya que rechazó la oferta de optar a los 100.000 euros con un comodín.

Además, de en Ahora Caigo, el monesteriense ha participado en varios programas televisión, de diferentes cadenas nacionales y autonómicas, desde 2005. Su primera aparición fue el concurso de Telecinco 'Allá tú', presentado por Jesús Vázquez. También concursó en un par de ocasiones en la 'Ruleta de la Suerte', de Jorge Fernández, en Antena 3 y en 'El precio justo', con Juan y Medio y en 'Toma cero y a jugar', con Dani Muro.

Tal y como confesó a Arturo Valls, el sueño de Óscar es poder presentar algún día su propio programa, a pesar de ser vigilante de seguridad. Mientras tanto, su ilusión y empeño los seguirá poniendo en la presentación de eventos locales en Monesterio, su pueblo al que tanto promociona y lleva por bandera allá donde va.