Medio millar de personas disfrutan del Encuentro Extremeño de Corales de Fregenal La Coral Frexnense, que cumple 50 años, fue la organizadora. / J. I. M. El evento se convirtió en un homenaje al convaleciente presidente de la Federación Extremeña de Corales JUAN IGNACIO MÁRQUEZ Domingo, 10 junio 2018, 09:35

El templo de Santa Ana de Fregenal de la Sierra acogió ayer por la tarde la trigésima convocatoria anual de Encuentros de la Federación Extremeña de Corales. Una convocatoria organizada en esta oportunidad por la Coral Frexnense e integrada dentro de la programación que conmemora el 50 aniversario de la fundación de este grupo, de la que disfrutaron ayer medio millar de personas que llenaron la iglesia.

Intervino en primer lugar la Coral de Almendralejo, dirigida por Juan Bote, que interpretó: 'Ubi Cáritas', 'Fandango Extremeño' y 'You raise me up'. Continuó la Coral Santa Cecilia de Zafra, dirigida por Toni Porras con: 'Ave María' de Julio Domínguez, 'Pensaba el tonto' y 'Con las alas del alma'. La Coral Escuela de Música de Jerez de los Caballeros, dirigida por María Asunción Pérez, interpretó: 'O Salutaris', 'Coro de taponeros / Amor por ti' y 'Un beso y una flor' y seguidamente la Coral Castillo y Encinas de Segura de León, dirigida por Andrés Oyola y Rafael Pérez: 'Panis Angelicus', 'Rondeña de Orellana' y 'Fandango de Encinasola'. Ya en el tramo final del concierto, la Coral Cabarco de Monesterio, bajo la batuta de José Juan Martínez se presentaba con: 'Tiempo detente', 'Esta noche ha llovido' y 'Ave María' de Caccini. Por último, la anfitriona Coral Frexnense cerró el acto bajo la dirección de Silvia Oliver, interpretando: 'Esta Tierra', 'Ave Verum Corpus' y 'Fandango Extremeño a la Virgen de los Remedios'.

El encuentro, patrocinado por la Diputación y apoyado por el Ayuntamiento y las parroquias de Fregenal y el colegio San Francisco de Asís, se inició en clave de homenaje hacia el presidente de la Federación Extremeña de Corales, José Valadés, actualmente convaleciente, a quien los grupos desearon una pronta recuperación.