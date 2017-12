La mancomunidad de Tentudía expulsa a Fregenal al no pagar su cuota de ingreso desde 2008 Mercedes Díaz (izquierda) y Tina Rodríguez (derecha). :: hoy El Consistorio frexnense no reconoce esa deuda, de 120.000 euros, porque asegura que no está justificada CELESTINO J. VINAGRE Jueves, 7 diciembre 2017, 08:03

Fregenal de la Sierra ya no forma parte de la mancomunidad de Tentudía. La asamblea de esta asociación de municipios ha acordado su expulsión nueve años después de que ingresara en ella. El motivo es el impago de la cuota de ingreso que se fijó en 2008, 120.000 euros, y que el Consistorio frexnense no ha abonado desde entonces. A esa deuda la mancomunidad del sur de Extremadura le añade otra por no pagar las cuotas anuales que suman aproximadamente otros 36.000 euros, de tal forma que la deuda total que reclama Tentudía a Fregenal es de unos 156.000 euros.

Los trámites de la separación arrancaron hace casi un año aunque los problemas entre Fregenal (4.921 vecinos) y la mancomunidad de Tentudía se remontan al momento inicial de su ingreso (julio de 2008) en ese colectivo. Fregenal encontró acomodo en esa entidad tras dejar voluntariamente la mancomunidad Sierra Suroeste.

«Se ha decidido que no se puede seguir más tiempo así. A finales de año pasado ya se comunicó a Fregenal que debían solucionar o plantear soluciones a ese impago histórico. Se le han dado unos meses pero han vuelto a comunicar que, según un informe elaborado por el interventor de su ayuntamiento, no se deben abonar esos 120.000 euros fijados como cuota de ingreso», relata a HOY Mercedes Díaz, alcaldesa de Calera de León y presidenta de la mancomunidad de Tentudía. «El problema no es solo una interpretación de un interventor sino que no se percibe voluntad en Fregenal para arreglarlo», finaliza.

Fregenal de la Sierra, que en estos casi diez años nunca aprobó formalmente en su pleno municipal el ingreso en Tentudía, asegura que no reconoce esos 120.000 euros porque se trata de una cantidad que nunca se ha justificado.

«Llevo solo dos años de alcaldesa pero tengo constancia de que nunca se ha aportado documentación suficiente desde la mancomunidad que justifique por qué asciende a 120.000 euros esa cuota de ingreso. El interventor de este ayuntamiento siempre ha dicho lo mismo, que no estaba justificado el abono de esa cantidad. Y tengo claro que no podemos pagar una cantidad determinada teniendo reparos desde la Intervención del Ayuntamiento de Fregenal. Yo no voy a dar esa orden de pago en esas condiciones», resume Tina Rodríguez, regidora frexnense.

Irse sin pagar

«Fregenal se ha venido escudando en el informe del interventor y en que nunca formalmente ingresaron en la mancomunidad pero ellos se han venido beneficiando de sus servicios, por ejemplo, proyectos de escuelas profesionales (antiguas escuelas taller) o del programa de familia o dinamización deportiva», replica Mercedes Díaz. «Han formado parte de la mancomunidad con sus derechos pero también eso implica a hacer frente a sus obligaciones. No lo han hecho», agrega.

La presidenta de la mancomunidad de Tentudía concluye que «ninguna» corporación de Fregenal ha querido pagar en estos años y la última (la presidida por Tina Rodríguez) «había dicho que no veía problema en irse de la mancomunidad pero quería abandonarla sin haber resuelto el tema de sus deudas con el resto de localidades que conformamos la asociación».

Para Rodríguez, es evidente que Fregenal ha venido siendo de hecho un municipio más de la mancomunidad pero recuerda que no ha utilizado servicios de peso como el de abastecimiento de aguas o la oficina de gestión urbanística.

Afea también la alcaldesa frexnense que se ha sido muy «laxo» desde la agrupación de municipios con los gobiernos (2003-2015) que presidió el socialista Juan Francisco Ceballos, pero al llegar al PP a la Alcaldía de Fregenal «nos han dado un ultimátum para solventar ya un asunto que llevaba sin arreglarse desde 2008».

El conflicto tiene visos de acabar en los tribunales. Aunque todavía no ha tramitado una reclamación por el impago de cantidades, la mancomunidad estudia jurídicamente la demanda al Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra para el abono de esos 156.000 euros. Desde la Corporación que preside Rodríguez se esperan acontecimientos y se valora ahora si entrar en otra mancomunidad o no. «Lo decidiremos entre todos los concejales que formamos el Ayuntamiento cuando valoremos todas las opciones», finaliza.

La mancomunidad de Tentudía está integrada por los municipios de Bienvenida, Bodonal de la Sierra, Cabeza la Vaca, Calera de León, Fuente de Cantos, Fuentes de León, Monesterio, Montemolín (con sus dos pedanías de Pallares y Santa María de Navas) y Segura de León. Suman unos 21.300 habitantes y su sede se encuentra en Monesterio.