'¿Dónde está Lucía' recorrerá 32 localidades pacenses para sensibilizar contra el maltrato Presentación del ciclo en la Diputación de Badajoz. La obra de teatro escrita por Miguel Murillo se representará dentro de un ciclo patrocinado por la Diputación para concienciar a los jóvenes E.P. Viernes, 16 febrero 2018, 17:21

La Diputación de Badajoz patrocina una campaña de sensibilización contra el maltrato y la violencia de género a través de un ciclo de teatro en el que la obra de Miguel Murillo '¿Dónde está Lucía' se representará en 32 localidades de la provincia.

En concreto, la obra de teatro, que tendrá el preestreno en la residencia universitaria Hernán Cortés de Badajoz el próximo 20 de febrero a las 20.00 horas con entrada gratuita, llegará a los centros educativos de Educación Secundaria de las localidades durante los meses de marzo, abril y mayo.

«Intentaremos no hacerlo dentro de los centros sino sacarlo al pueblo, junto con la colaboración de los consistorios, para que toda la ciudadanía tome conciencia», ha señalado la vicepresidenta de la Diputación de Badajoz, Virginia Borrallo, quien ha presentado el ciclo en rueda de prensa junto al director de la obra, Pedro Penco, y Pablo Pérez, uno de los actores de la obra.

Así, Borrallo ha dicho que la obra está enfocada en los jóvenes con el objetivo de que tomen conciencia sobre la realidad que se vive en la actualidad con respecto a la violencia de género en los adolescentes de muchos centros educativos, donde además ha lamentado que mucha de la culpa la tiene las redes sociales.

«La vida de cada uno es suya y no se puede permitir que la controle otra persona», ha añadido, quien además ha reiterado que espera que todos los adolescentes y toda la gente se acerque a la obra que, según sus palabras, «tiene el éxito asegurado».

En su intervención, Pablo Pérez ha precisado que la obra será representada también por el actor Jorge Barrantes y las actrices Memé Tabares y Marisa Recio, cuyo texto fue encargado a Miguel Murillo.

Además, el actor ha explicado que la campaña surge como «un compromiso con la sociedad, la educación y con las mujeres y hombres», ya que, según sus palabras, «es preciso que los jóvenes de entre 14 y 19 años tomen conciencia sobre las consecuencias de esta lacra para la salud mental ya que si no hay respeto no hay amor». Asimismo, ha lamentado que el 33 por ciento de ellos considera aceptable controlar a su pareja y, además, no relacionan la falta de amor con el maltrato.

De igual modo, ha concretado que la obra previene actitudes violentas y conciencia y explora creencias de los jóvenes sobre dicho tema, donde además ha recordado que los estudiantes de cada centro educativo leerán poemas para conocer «su visión sobre la obra y la realidad de este grave problema».

Sobre el contenido de '¿Dónde está Lucía?', el director ha precisado que Murillo se ha inspirado en un caso real de una joven de Murcia de 13 años que se suicidó tras sufrir maltrato y acoso escolar, donde también, según Penco, «profundiza en las emociones con el objetivo de provocar una reflexión en los espectadores».

Finalmente, ha informado que la obra tendrá una duración máxima de 45 minutos y se representará en horario lectivo, a las 12,00 horas, en las casas de la cultura de los municipios con el fin de que acuda la mayoría de alumnos.