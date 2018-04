Todo listo para celebrar la romería de la Virgen de Belén, en Zafra, pese a la previsión de lluvia Espacio reservado para los cadereteros. :: irina cortés La Hermandad de la patrona mantiene la programación, que variará si es preciso en el momento IRINA CORTÉS Sábado, 7 abril 2018, 11:31

El pasado año la estampa que acompañó la romería de la Virgen de Belén fue la de la prohibición de realizar fuego y candelas por la declaración de peligro medio de incendios forestales en cualquier punto de Extremadura. Sin embargo, este año esta restricción no está presente por las lluvias de las últimas semanas. Y precisamente son las lluvias las que pueden deslucir unos festejos que comenzaron el pasado miércoles con el pregón a cargo de Santiago Malpica, comisario de ferias y con distintos actos como entrega de medallas a los recién nacidos u ofrenda de flores a la Virgen en la ermita de Belén, a escasos kilómetros de la ciudad. No obstante, es el fin de semana el que congrega el grueso de actividades lúdicas. Una programación que se mantiene, confirmó el Hermano Mayor de la Hermandad, Carlos Delgado Morán con la esperanza de que la lluvia no lo impida.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy en Zafra lluvias desde el mediodía.