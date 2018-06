Jóvenes de Ciudadanos limpian la charca de Olivenza Recogida de basura en el entorno de la charca de Olivenza.:HOY La acción forma parte de una campaña nacional que llegará a localidades como Badajoz, Mérida, Villanueva o Azuaga REDACCIÓN Martes, 5 junio 2018, 14:05

Jóvenes Ciudadanos ha lanzado una campaña nacional de limpieza de playas, bosques y ríos. En la región esta iniciativa ha comenzado en Olivenza y se materializará los próximos fines de semana en localidades como Azuaga, Mérida, Villanueva de la Serena y Badajoz. La charca de Olivenza se convirtió en el punto de partida de la campaña protagonizando el pistoletazo de salida. La agrupación local, con su coordinador José Antonio Heredero a la cabeza, contó con el respaldo de jóvenes e integrantes de agrupaciones vecinas como Talavera La Real y Badajoz.

«Es un lugar emblemático para el pueblo que se encuentra totalmente abandonado por las administraciones, no se apuesta por las medidas adecuadas. Espero que los responsables públicos tomen nota y los vecinos se conciencien en respetar el entorno», resaltó el coordinador de Olivenza, mientras procedía a la limpieza. También apuntó a que los pocos operarios que trabajan en la zona no son culpables del estado en el que se encuentra la charca. «Aquí hay suciedad de muchos años, no es algo que se pueda solucionar en un día por mucho empeño que se ponga», indicó Heredero.

La jornada finalizó con varias bolsas de basura, la reposición de estas en las papeleras y el rescate de una gata recién nacida, informa la formación naranja en nota de prensa.

La actividad está abierta a todo el que quiera participar. El siguiente encuentro tendrá lugar el próximo sábado en Azuaga. Le seguirán Mérida el 16 de junio, Talavera el 17, Badajoz el 7 de julio, y Villanueva de la Serena el 14.