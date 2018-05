Ipal asegura que los trabajadores han perdido este año 5.000 jornales del Aepsa

El grupo Ipal ha informado que Alburquerque es el único pueblo de toda la región que no ha tenido ninguna subvención del Aepsa en el plan 2017-18 que empezó en octubre. Su portavoz Manuel Gutiérrez, con documentos públicos que demuestran su aseveración, dijo que entre los dos programas, Empleo Estable y Renta Agraria, el ayuntamiento ha perdido casi 300.000 euros en este año y 5.000 jornales o peonadas que necesitan las familias, que están expectantes, nerviosas y faltas de información, porque el ayuntamiento no da explicaciones a nadie». Es más, dijo que «les están diciendo a los obreros que este año no hay Per en ningún sitio, y es mentira, solo no lo hay en Alburquerque». Y añadió que en todos los municipios empezaron a llegar fondos y a contratar a trabajadores en octubre de 2017.

Gutiérrez enseñó otros documentos que confirman la pérdida de casi un millón de euros del Aepsa en los últimos 7 años y 15.000 jornales, debido, desveló, «a que no se han concedido las ayudas por las deudas con la Seguridad Social, o se han tenido que devolver porque el ayuntamiento había justificado las obras como terminadas y era falso, y se había desviado el dinero hacia otro lado». Pidió la dimisión del alcalde porque «por su mala gestión, están sufriendo muchas familias».