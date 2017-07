Un incendio arrasa alrededor de 500 hectáreas en Puebla del Maestre Así ha quedado la zona tras el incendio que ha arrasado alrededor de 500 hectáreas Dotaciones terrestres del Infoex han trabajado toda la noche para controlarlo y durante la mañana de hoy se ha procedido a refrescar la zona ISABEL AMBRONA Viernes, 14 julio 2017, 20:54

Efectivos terrestres y aéreos, del Plan de Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) con la colaboración de efectivos de la Comunidad Andaluza (Infoca), trabajaron sin descanso durante la tarde de ayer y toda esta pasada noche en las labores de extinción, estabilización y control de un incendio declarado en la localidad pacense de Puebla del Maestre, que según ha podido conocer HOY Monesterio ha arrasado alrededor de 500 hectáreas de dehesas y olivares.

El fuego, que se inició en torno a las cuatro de la tarde de este jueves, 13 de julio, ha tenido como punto de partida varios focos, distanciados entre ellos, que contribuyeron a su propagación por diferentes fincas del municipio, muchas de ellas con ganado que también se ha visto gravemente perjudicado por las llamas. El primero de los datos ha sido confirmado esta mañana por efectivos del Infoex cuando se disponían a refrescar la zona para evitar que las llamas volviesen a prender, que nos han confirmado que al menos se habrían registrados tres focos diferentes. Por suerte, y según confirmaba ayer la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, el fuego ya se encontraba estabilizado sobre las 11 de la noche.

Un helicóptero del Plan Infoex también ha trabajado esta mañana para delimitar el perimetraje del terreno afectado.

Los vecinos de este pequeño pueblo de la Campiña Sur de setecientos y pocos habitantes (INE 2016) no salían ayer de su asombro cuando observaron la magnitud de las llamas y el alarmante humo que teñía la localidad. «Nos sentíamos impotentes, no podíamos hacer nada por parar el fuego que casi llegaba a las casas que están en la parte de arriba, estuvieron a punto de desalojarnos porque el humo no nos dejaba respirar», comenta una vecina, aún con el susto en el cuerpo.

El desagradable aire caliente que ayer soplaba, unido a las altas temperaturas que mantienen, al menos hasta el domingo, al Sur de Badajoz en alerta naranja, y la sequedad de los pastos, propia de esta época del año, fueron los principales factores que hicieron que el fuego escalara ladera arriba, abrasando todo lo que se ponía a su paso. Por suerte, no hay que lamentar ningún herido y el Plan de Incendios Forestales de Extremadura ya tiene la situación bajo control, a la espera de que no vuelva a reavivarse.