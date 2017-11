La Guardia Civil investiga pintadas machistas en Orellana la Vieja

La Policía Judicial investiga la aparición de pintadas machistas sobre los carteles que vecinos de Orellana la Vieja (2.800 habitantes, comarca de Vegas Altas) confeccionaron contra la violencia de género el pasado sábado. Los escritos son básicamente folios que fueron distribuidos y pegados por la calle Real en elementos de mobiliario urbano o depositados en las escaleras que conducen a la iglesia de la localidad. Se colocaron por personas que asistieron al acto en la Casa de la Cultura que puso fin a una jornada de sensibilización en el día internacional contra la violencia de género.

Los escritos fueron modificados por la noche por desconocidos de tal forma que cambiaron el sentido original del mensaje o directamente se colocaban insultos en ellos.

«Calladita no estoy más guapa», decía el texto original, pero la manipulación del texto lo dejó con «Calladita estoy más guapa». En otro caso se ha manipulado el mensaje original de «Con ropa, sin ropa, mi cuerpo no se toca» y ha derivado a «sin ropa mi cuerpo se toca». Y otro que decía «Ser fuerte no se elige pero sí ser valiente» se ha tachado lo de valiente y se ha puesto el vocablo 'puta' o se ha transformado en «Ser fuerte no se elige pero sí ser valiente. A fregar».

«No se trata de una broma o una gamberrada. Con estas cosas no se juega», relata el alcalde de Orellana la Vieja, Cayetano Sierra. «No sé si la investigación que ha abierto la Guardia Civil servirá para averiguar quién ha hecho eso pero espero que recapaciten y sientan vergüenza. Con la violencia de género no hay broma», finaliza el regidor.

«Demasiada manada suelta. Unos gamberros escapados de no sé qué innominada manada destruyeron parte del trabajo que nuestros niños y jóvenes habían realizado», expresa en Facebook la Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad que dirige Antonia García Álvarez.

«No nos desanimamos, seguiremos en la lucha desde el respeto y la justicia. Tendréis más fuerza (los animales la suelen tener) pero ni la razón, ni la verdad os acompaña. Confiamos en que la verdad nos haga libres a todos. Vosotros seguiréis esclavos de vuestra mísera-verdad», concluye esa concejalía.