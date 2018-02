El Gobierno no financiará el proyecto de regadío de Tierra de Barros El Ministerio desoye también a la región en la fórmula de reparto de nuevas hectáreas de cava CELESTINO J. VINAGRE Jueves, 15 febrero 2018, 13:06

Doble varapalo del Gobierno a la región en materia agraria. De un lado, el Ministerio de Agricultura ha comunicado oficialmente a la Junta que no pondrá dinero para cofinanciar el proyecto de regadío en Tierra de Barros, previsto para poner en valor 15.000 hectáreas en doce municipios.

La consejera de Medio Ambiente y Políticas Agrarias, Begoña García Bernal, ha informado del anuncio esta mañana en Canal Extremadura TV. De otra parte, el departamento de García Tejerina vuelve a adoptar otra decisión contraria a los intereses extremeños en el asunto del cava al decidir que para el reparto de las 57,4 nuevas hectáreas para toda España con destino a espumoso se elija en función del orden de llegada de las solicitudes. Esta última decisión se ha conocido hoy en un anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

El rechazo del Ministerio a la petición de financiación del proyecto de Tierra de Barros ha caído como un auténtico jarro de agua fría entre los regantes, que llevan cuatro años de tramitación de una zona regable que ahora se queda sin 65 millones de euros de presupuesto. Un agujero notable dentro de un presupuesto final de 197 millones para regar 15.000 hectáreas en los términos municipales de Aceuchal, Alange, Almendralejo, Fuente del Maestre, Mérida, Ribera del Fresno, Solana de Barros, Torremejía, Villafranca de los Barros, Villagonzalo, Villalba de los Barros y La Zarza.

El proyecto nació para ser financiado a partes iguales por la Comunidad de Regantes, la Junta de Extremadura y la Administración del Estado, pero ahora tiene el pronunciamiento negativo del Gobierno respecto a su viabilidad y por eso rechaza participar en su financiación. «Sabíamos que el Ministerio lo iba a hacer pero hasta ayer, cuando mandó una carta, no se pronunció tajantemente. No da argumentos. Desde la Junta de Extremadura rechazamos esta postura y le decimos claramente a los regantes que el proyecto en Tierra de Barros va a salir adelante, con ayuda del Gobierno o sin ayuda del Gobierno», ha expresado García Bernal en el programa Ahora Extremadura. La consejera ha citado a los regantes de Tierra de Barros a una reunión a las dos de la tarde en Mérida. El Ejecutivo extremeño no ha concretado ahora cuál será el plan B para seguir adelante aunque García Bernal ha señalado con rotundidad que en ningún caso la continuidad del proyecto pasa porque los regantes pongan más dinero de sus bolsillos para que salga adelante.

Por otro lado, el presidente de la comunidad de regantes, Isidro Hurtado, ha mostrado su malestar ante este asunto y ha asegurado que se está jugando con el futuro de 1.500 familias de 12 municipios. «Como agricultor y como extremeño me siento indignado por no usar otro calificativo. Si el idioma nuestro fuera el catalán no tengo duda de que el Ministerio pondría sin rechistar esos 65 millones», lamenta.

De otra parte, la Junta irá dentro de dos meses, previsiblemente, a la vía contencioso-administrativa para intentar evitar el bloqueo del Gobierno al crecimiento del sector del cava en Extremadura. Irá por la vía judicial contra la decisión del 29 de diciembre de limitar las autorizaciones para nuevas plantaciones de cava y también la reconversión de derechos que permitía poner nuevas hectáreas de espumoso. Del mismo la región está en contra de la decisión del Ejecutivo de Rajoy, de la que informó HOY el pasado domingo, de repartir las escasas nuevas 57,4 hectáreas de cava para este año siguiendo un único criterio: el orden de llegada de las solicitudes.