El gerente de Caval, condenado a 23 años de cárcel, logra el tercer grado para cuidar a su nieta Manuel García González durante el juicio. / HOY Socios afectados por la quiebra de la cooperativa se manifestarán este miércoles frente a los juzgados para que se cancele esta medida EVARISTO FDEZ. DE VEGA Badajoz Martes, 24 octubre 2017, 23:29

Un grupo de cooperativistas perjudicados por la quiebra de Caval se manifestará este miércoles en Badajoz para protestar por la concesión del tercer grado penitenciario al exgerente de la cooperativa de Valdelacalzada, Manuel García González, quien después de ser condenado a 23 años de prisión ha comenzado a salir de la cárcel para atender a una nieta huérfana de madre que sufre una discapacidad.

Esos permisos le permiten permanecer fuera durante los fines de semana. También puede salir los días de diario entre las 8 y las 20.30, aunque tiene la obligación de dormir en la cárcel desde el lunes hasta el viernes.

El cambio de régimen fue solicitado por Manuel Villalón, el nuevo letrado del condenado. En un primer momento se opusieron a esta medida la junta de tratamiento de la prisión y la Fiscalía. Pero la decisión final estaba en manos del juez de vigilancia penitenciaria, que concedió el tercer grado tras valorar las circunstancias del penado. Esa decisión no fue recurrida por la Fiscalía, por lo que comenzó a aplicarse en julio, cuatro meses después de comenzar a cumplir condena.

En su resolución, el juez de vigilancia penitenciaria explica que Manuel García se ajusta a todos los requisitos recogidos en la ley que regula el régimen carcelario, cuyo fin último es la reinserción del recluso en la sociedad cuando termine de cumplir condena.

En este caso se ha tenido en cuenta que ninguno de los delitos cometidos es grave (no atentan contra la vida de las personas, no son de carácter sexual...), que no existe riesgo de fuga y que el comportamiento del preso en la cárcel ha sido correcto. Igualmente se ha valorado el hecho de que Manuel García se hace cargo de una nieta con discapacidad que perdió a su madre.

Tractorada

Contra esta decisión se manifestará este miércoles un grupo de cooperativistas que ha organizado una tractorada. Saldrán a las 08.30 de Valdelacalzada y se manifestarán con sus vehículos frente a los juzgados de la avenida de Colón, en Badajoz.

Los manifestantes consideran incomprensible que la persona que fue condenada a 23 años de cárcel por arruinar la cooperativa de frutas de Valdelacalzada se haya podido beneficiar de una medida de este tipo solo cuatro meses después de ingresar en prisión y sin abonar ni un solo euro del dinero que está obligado a pagar por sentencia.

Desde el despacho de Rosalía Pereda, la letrada que representó a Caval, se dijo este martes que la concesión de ese tercer grado penitenciario no se le notificó, por lo que no pudo oponerse.

La ley contempla que en este tipo de delitos los cambios en el régimen penitenciario del condenado solo sean comunicados al Ministerio Fiscal, tal y como ha ocurrido.

En todo caso, la concesión del tercer grado a un recluso debe ser revisada cada seis meses, por lo que la junta de tratamiento de la prisión, la Fiscalía y el juez de vigilancia penitenciaria deberán pronunciarse de nuevo cuando se cumpla ese plazo. Si en ese momento alguien estuviese en desacuerdo con la medida adoptada por el juez, sería la Audiencia Provincial la que resolvería.

Manuel Villalón, letrado de Manuel García, dijo ayer que el objetivo del sistema penitenciario es la reinserción de las personas condenadas, por lo que no tiene sentido presionar a la justicia para que se cancele el permiso concedido. «Se trata de un hombre de 69 años que se ocupa de una nieta discapacitada que perdió a su madre, la medida es lógica».

En su opinión, el hecho de que Manuel García no haya abonado las cantidades a las que fue condenado responde a que sus únicos ingresos son una pensión mensual de 781 euros.

De momento, los otros dos condenados por el caso Caval continúan en prisión.