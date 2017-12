El fallecido por accidente en Guareña era un herrero jubilado Lugar del siniestro:. / HOY Su coche impactó contra una farola pero las investigaciones apuntan a que murió por causas naturales y no por un accidente de tráfico REDACCIÓN Lunes, 4 diciembre 2017, 23:25

Fallece un vecino de Guareña (7.000 habitantes, mancomunidad integral del Guadiana) mientras conducía su coche por el casco urbano de esta localidad situada a 24 kilómetros de Mérida. Hilario Montero, de 89 años, murió ayer poco después de las doce cuando circulaba por la avenida San Ginés, una vía que se encuentra próxima a la carretera autonómica Ex-105 que une Olivenza con Don Benito.

El vehículo en el que iba como único ocupante fue a chocar contra una farola a la altura del bar Ecuador, aunque la causa probable de su muerte no fue este impacto. Según ha podido conocer este periódico, las investigaciones policiales apuntan a que el vecino pudo fallecer por causas naturales (un desvanecimiento, un infarto...) mientras circulaba y no por un accidente de tráfico. A los pocos minutos del suceso, la Policía Local cortó la circulación al tráfico y así estuvo durante cerca de dos horas. El incidente no ocasionó daños a ningún peatón.

El fallecido tenía dos hijas y era conocido en la localidad por su antigua profesión de herrero. Vivía en la barriada de San Ginés, esto es, en la zona en la que murió.

Los servicios funerarios se llevaron el cadáver del jubilado poco después de las dos de la tarde para serle realizada la autopsia en el Instituto de Medicina Legal situado en Badajoz.

El centro de urgencias y emergencias del 112 Extremadura informó que, tras recibir el aviso del incidente, se movilizó a sanitarios del centro de salud del municipio, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil. Nada pudieron hacer por salvar la vida del hombre, según la información del 112.

El alcalde de Guareña, Abel González Ramiro, y varios concejales de su equipo de gobierno se personaron en el lugar del suceso minutos después de conocer la noticia. También acudieron algunos vecinos de la barriada en la que vivía.