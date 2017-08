Fallece un hombre en un accidente laboral en Villagonzalo Lugar donde tuvo lugar el suceso de la muerte de un hombre mientras trabajaba en Villagonzalo. / GOOGLE MAPS El varón de 59 años ha muerto en el acto al caerse de una altura de cuatro metros mientras trabajaba en la Cooperativa del campo Nuestro Señor Jesús, cerca de Mérida CELESTINO J. VINAGRE Martes, 22 agosto 2017, 20:38

Accidente laboral mortal en la cooperativa de Villagonzalo (1.250 vecinos, localidad a 23,5 kilómetros de Mérida). José Gallardo, con más de dos décadas de trabajo en la sociedad cooperativa Nuestro Padre Jesús, ha fallecido este martes 22 de agosto, al caer desde unos cuatro metros de altura y golpearse la cabeza. Contaba con 59 años, estaba casado y tenía un hijo y una hija.

Ubicación del suceso. / GOOGLE MAPS

El empleado se cayó poco después de las once de la mañana. Acaba de terminar un trabajo de soldadura de una criba grande destinada al grano. Su muerte se produjo prácticamente en el acto no por la altura del accidente sino porque se golpeó fuertemente la cabeza. No pudieron hacer nada por su vida ni el equipo médico del consultorio del pueblo ni los medios desplazados (ambulancia convencional y helicóptero sanitario del hospital Don Benito-Villanueva).

El pasado 2 de junio pasado un hombre también de 59 años perdió la vida en Lobón tras caer del tejado de las instalaciones de una empresa de la construcción.