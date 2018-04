Experimenta, un recurso didáctico único desde Llerena para toda la región Un grupo de visitantes con Inmaculada Espárrago en el Laborario de Experimenta. En este espacio creativo que contribuye a difundir la Ciencia «está prohibido no tocar, no sorprenderse, no sentir, no pensar» ARA RODRÍGUEZ Domingo, 8 abril 2018, 11:05

Llerena dispone de un recurso educativo y de divulgación de la ciencia que es exclusivo en Extremadura, Experimenta. El Centro contribuye a impulsar la cultura científica y tecnológica de toda la sociedad. Es un espacio donde las personas de la localidad , Extremadura y zonas colindantes de Andalucía pueden participar de manera activa para comprender el mundo que les rodea.

Experimenta comenzó su andadura en 2013 aunque los proyectos de su creación se iniciaron en 2005. Las actividades del centro fusionan ciencia y educación ya que los propios visitantes se convierten en protagonistas. Sus actividades están guiadas por dos profesoras de Educación Secundaria, Rosario Masedo e Inmaculada Espárrago, que es además la directora del centro. Ambas con una amplia experiencia tanto en docencia como en la divulgación de ciencia y tecnología.

El espacio creativo comprende un edificio de 900 metros cuadrados situado en Camino del Instituto 4A. En el vestíbulo, una réplica del dinosaurio 'Herrerasaurus ischigualastensis' da la bienvenida a los visitantes en su entrada al centro. Es el inicio de un itinerario por las grandes áreas del saber.

La máxima de Experimenta es una cita de Confucio: «Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí»

En el pasillo de la Astronomía se realizan actividades sobre el Sistema Solar. La Sala Experimentarium se dedica a la visualización en directo de experimentos de Física y Química. La Sala Interactiva dedicada a la exposición de más de 50 módulos de contenido científico para comprender fenómenos cotidianos.En el laboratorio, el visitante puede participar en talleres interactivos relacionados con la Biología y Geología. La Sala de la luz y el color, como su nombre indica, está dedicada a la experimentación con distintas formas de emisión de luz y de color.

Observatorio astronómico

Experimenta, en sus instalaciones, cuenta con una terraza. Es un observatorio astronómico en el que se encuentra una cúpula de 2,5 metros de diámetro, un telescopio y un planetario. Este último dispone de una cúpula de 8 metros de diámetro. En el planetario, el público puede disfrutar de 17 proyecciones sobre astronomía adaptadas a todas las edades y niveles académicos, desde Educación Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional.

El espacio creativo ofrece distintas modalidades de visitas para los centros educativos. La más demandada consiste en recorrer las diferentes salas de Experimenta y participar en los talleres en 4 horas. La segunda modalidad enlaza una estancia en el centro con una visita posterior a Llerena, Mina de la Jayona (Fuente del Arco) o al Yacimiento Arqueólogico de Regina (Casas de Reina). La última opción es que los alumnos participen en talleres científicos-tecnológicos.

El aforo es limitado, no se permiten más de 50 personas por visita. El cupo de visitantes es el ideal para ofrecer una atención individualizada y adaptada a todas las edades.

El programa educativo comprende 30 talleres científicos-tecnológicos, dos de ellos de robótica. Experimenta también acoge exposiciones temporales y colabora con diferentes asociaciones de diferente ámbito. Completa oferta con cursos dirigidos al profesorado.

La Ciencia está al alcance de todos en este Espacio creativo. Según Inmaculada Espárrago «está prohibido no tocar, no sorprenderse, no sentir, no pensar en Experimenta». Todas las actividades son gratuitas en este Espacio creativo.

Experimenta desde su creación pretende ser un recurso didáctico exclusivo para la región. La máxima que siempre tiene presente la directora del centro es una frase del filósofo Confucio: «Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí».