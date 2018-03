Etna Miró, de Lérida, gana el Premio Luis Landero de Alburquerque

La joven Etna Miró Escobar, estudiante de 1º de Bachillerato del Colegio Episcopal de Lérida se alzó con el premio Luis Landero, convocado por el IES Castillo de Luna, al que concurrieron 300 relatos de toda España y América Latina. Con el salón de actos de la Casa de cultura que lleva el nombre del escritor alburquerqueño a rebosar, se entregaron en principio los galardones a los estudiantes ganadores de los relatos hiperbreves, un total de 10 chicas y 3 chicos. En su intervención, Luis Landero, quien recordó que en la primera edición de este certamen él tenía 40 años y ahora 68, trazó un discurso sobre la propia vida, «el oficio más difícil que hay en el mundo, un negocio que no cubre gastos», añadió, citando a Schopenhauer.

El escritor dijo que «como los de Babel, también nosotros íbamos a construir una torre que llegara hasta el cielo, y al final el edificio se nos quedó en tres o cuatro plantas, y no muy bien hechas. Íbamos a tierras lejanas en busca de un tesoro, pero en el camino entramos en un bar y allí nos quedamos, soñando con ese viaje que ya jamás haremos. Íbamos a vivir un amor romántico y eterno, como en las novelas sentimentales, y luego resulta que el amor ni es tan romántico ni menos aún eterno». Landero aseguró que «para ser felices, o al menos intentarlo, solo se necesita una cosa: un trabajo y un salario dignos», y calificó de inmoral decir que el dinero no da la felicidad. «Es cierto que no la da, pero hay que ver lo que ayuda», añadió. «Ahora bien -continuó- fuera de eso, fuera de un lugar digno en el mundo, no se necesita mucho más. Y sin embargo, continuamente llaman a nuestra puerta los mercaderes que intentan vendernos los elixires de la felicidad: los coches ostentosos, los viajes a lugares exóticos, la ropa de marca, los últimos modelos de móviles y de otros cachivaches electrónicos, y eso por no hablar del culto al cuerpo y a la juventud, de la fama y del éxito». Landero sostuvo que «el éxito en la vida no está en conseguir algo sino en intentar conseguirlo. Quien fracasa es quien no lo intenta, por pereza, por falta de coraje o de fe, por conformismo, por inseguridad. Pero, quien lo intenta, ese no fracasa, o si fracasa, lo hace gloriosamente».

Para finalizar el acto, alumnos representaron el musical 'Lalaland'.