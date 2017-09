La Escuela Internacional de Fútbol deja de ser de Zafra La asociación deportiva se traslada a Puebla de Sancho Pérez al no encontrar instalaciones disponibles en la localidad IRINA CORTÉS Sábado, 30 septiembre 2017, 09:36

La temporada de fútbol infantil zafrense se ha visto envuelta en la polémica tras las declaraciones cruzadas del Ayuntamiento y la Escuela Internacional de Fútbol a tenor de las infraestructuras deportivas locales. La Escuela Internacional de Fútbol (EIF) ha criticado que han tenido que abandonar la ciudad para practicar su actividad ya que desde el Consistorio se ha imposibilitado que encuentren un campo para entrenar.

Desde la Escuela Internacional creen que el Consistorio los ha tratado de forma desigual con respecto a otras asociaciones ya que les ha denegado el uso de instalaciones tanto en el campo de fútbol, campo de rugby y Nuevo Estadio por tener preferencia la Escuela Zafra de Fútbol que realiza su actividad dentro del Programa Municipal de Escuelas de Base y el nuevo equipo Zafra Atlético, aunque aún no se haya firmado el convenio de colaboración con la nueva entidad.

La Escuela Internacional explicó que empezó su andadura en Zafra tras la realización de unos campus de fútbol, el éxito que tuvo entre los padres y el impulso inicial prestado por la alcaldía. Así, durante la pasada temporada entrenaban martes y jueves en el campo de rugby con los casi 100 niños que se inscribieron.

Pero la buena relación entre la Escuela y el Consistorio se enturbió debido a las competiciones.

El Ayuntamiento manifestó que se sentía engañado ya que en ningún momento se dio permiso a la asociación deportiva para competir en Zafra. Rodríguez considera que eso no es coherente ya que cuando una asociación deportiva se forma además de entrenar es inherente competir. A raíz de este primer desencuentro la Escuela Internacional pudo entrenar pero no competir en Zafra, algo para lo que se trasladó a Los Santos de Maimona.

El concejal de Deportes, Ángel Caballero, sostiene que el Consistorio ha decidido apoyar el modelo de Escuela Municipal de Base y tiene preferencia ante una asociación privada.

Sin subvención

La Escuela Internacional consta de una matrícula inicial de 50 euros y una cuota de 10 o 15 euros al mes, dependiendo de la edad de los jugadores. «Las asociaciones podemos recibir subvenciones o una cuota de socios, nosotros no recibimos subvención, subsistimos gracias al pago de las cuotas», aseguran en la Escuela Internacional.

En el caso de la Escuela Municipal el pago que se hace es de 21 euros al año, aunque los participantes afrontan los gastos de tramitación y expedición de licencias para las competiciones Judex o Federadas.

El Servicio Municipal de Deportes constata que no hay sitio en las instalaciones deportivas debido a la petición del campo de rugby en las horas que el año anterior usaba la Escuela Internacional, no obstante no valoran el motivo de este cambio. «Nos han dejado sin horas posibles para entrenar, y tampoco nos dejan otros campos», explica Isaac Rodríguez uno de los fundadores de la Escuela Internacional, que no entiende por qué se les han puesto trabas cuando ellos pagan el 100% de la cuota por uso de las instalaciones (en su caso 13,09 euros la hora sin luz artificial y 16,36 con luz).

Desde la Escuela Internacional se muestran convencidos de que todo han sido trabas y explican que han tenido que dejar Zafra para entrenar en la vecina Puebla de Sáncho Pérez y competir en Los Santos de Maimona. Así más de un centenar de niños juegan y compiten fuera de su ciudad y el Consistorio deja de percibir el dinero del alquiler de instalaciones.

Mientras tanto Zafra sigue, como si de un partido de fútbol se tratara, dividida en dos.