Tres agentes más de la UCO se suman a la investigación sobre el paradero de Manuela Chavero

Emilia, la hermana de la desaparecida en Monesterio, Manuela Chavero. / HOY Emilia, la hermana de Manuela, se ha reunido hoy con los miembros de la Guardia Civil que están intentando averiguar qué pasó el día de la desaparición de la mujer en Monesterio ISABEL AMBRONA Monesterio Miércoles, 30 agosto 2017, 18:29

Tres nuevos agentes de la UCO (Unidad Central Operativa) se han sumado a la investigación sobre la desaparición de Manuela Chavero, según ha podido saber hoy su hermana Emilia, que este miércoles 30 de agosto, ha acudido a una reunión con los agentes de esta unidad de la Guardia Civil.

Este hecho le hace ver a los investigadores «muy implicados, algo que no siempre sucede en todos los casos», destaca, además de haberse mostrado, una vez más, muy agradecida por «su trabajo y empeño»

A la salida del encuentro, que se ha prologando durante casi hora y media, Chavero ha explicado a HOY que los investigadores le han transmitido «mucha tranquilidad porque están trabajando igual que desde el primer día, e incluso más».

Preguntada por los tres sospechosos en los que últimamente se centraban las investigaciones, según dijo Emilia el pasado mes de julio, ha dicho que «son los mismos que desde el principio, siempre he sospechado casi de la misma gente».

Ansiosa por conocer el paradero de su hermana, tras casi un año y dos meses sin tener noticias de ella, Chavero ha confesado que ha intentado que los agentes le digan «detrás de quién van, pero como es normal no me van a decir nada. También me han prohibido que haga averiguaciones por mi parte, y que me tome la libertad de hablar con gente por mi cuenta», ha explicado.

La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha señalado esta mañana que no hay avances en las investigaciones por las desapariciones de Manuela Chavero, de Monesterio. Así como de Francisca Cadenas, que desapareció el pasado 9 de mayo. Sin embargo, Emilia Chavero tiene esperanzas: «Yo creo que esto se consigue. Se va a coger al culpable, es difícil, pero se consigue», ha concluido con optimismo.