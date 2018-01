Emilia Chavero: «Prefiero seguir sufriendo a que me digan que mi hermana ya no está entre nosotros» La imagen de Chavero continúa presidiendo la plaza del pueblo. / I. AMBRONA La hermana de Manuela Chavero cree que «la UCO sabe quién lo hizo y necesita un golpe de suerte para poder coger a esta persona» ISABEL AMBRONA Viernes, 5 enero 2018, 18:01

A pesar de que el lugar en el que se pierde la pista de ambas distan más de 700 kilómetros y que sus desapariciones se produjeron con un mes de diferencia, lo cierto es que desde el pasado 1 de enero, día en el que la UCO encontró el cuerpo sin vida de Diana Quer, Monesterio vuelve a preguntarse una vez más qué ha pasado con su vecina, Manuela Chavero, y dónde está.

Hoy, 5 de enero, día en el se ha cumplido un año y medio de la desaparición de Chavero, su hermana, Emilia, ha comparecido en el programa de televisión ‘Espejo Público’ en el que se ha tratado cómo ha vivido esta familia la resolución del caso de Diana Quer. «Yo pensaba que el caso de mi hermana se iba a resolver antes que el de Diana», ha confesado Emilia, a la vez que ha destacado que espera que «todos los refuerzos que la UCO ha enviado a Galicia regresen a Extremadura» y continúen trabajando para esclarecer qué le ha pasado a su hermana.

«Prefiero estar como estoy y seguir sufriendo a que me digan que mi hermana ya no se encuentra entre nosotros», ha dicho alegando que no está preparada para una mala noticia.

«La UCO sabe quién lo hizo y necesita un golpe de suerte para poder coger a esta persona, al igual que ha pasado con la otra chica», ha dicho Emilia, que dice sospechar de dos personas, a pesar de que la Guardia Civil se niega a revelarle nombres para proteger la investigación y dice tener dos teorías.

La primera de ellas es que su hermana le abrió la puerta a una persona conocida y la segunda, que alguien se coló en su casa y la sorprendió. Ella opta más por la primera, pero no descarta la segunda.

Chavero piensa que el móvil de la desaparición de su hermana no es sexual sino que «se la han llevado por otro motivo» -que no ha querido especificar- y que resolver este caso «es más difícil que el Diana» porque «el personaje o la personaje que ha hecho esto no está fichada y no tiene antecedentes». «Esta personas está llevando una vida normal, a pesar de que sabe que la Guardia Civil le sigue y espero que tenga una persecución de 24 horas. Yo confío en ellos, y ahora, después de haber resuelto el caso de Diana, mucho más», ha esclarecido Chavero.