Embargo de terrenos de Los Santos de Maimona por no pagar un proyecto de varias viviendas a dos arquitectos LUCIO POVES Jueves, 19 abril 2018, 08:26

Los terrenos aledaños al pabellón polideportivo Antonio Martínez, propiedad municipal, han sido embargados por un juzgado, que ha condenado al Ayuntamiento a pagar las costas y los honorarios de dos arquitectos por la redacción de un proyecto de obra de varias viviendas.

La historia se remonta a principios de la anterior legislatura cuando el PP llegó a la Alcaldía desbancando al PSOE, liderado entonces por José Santiago Lavado. En su último año de mandato Santiago Lavado y su equipo de gobierno, ante la demanda de viviendas de protección oficial, decidieron construir a través de la empresa municipal Promotora Inmobiliaria Municipal Maimona, Primuma S.A., un grupo de viviendas en dicho terreno.

Según explica ahora Santiago Lavado, las viviendas ya tenían compradores, el crédito bancario estaba resuelto y el proyecto redactado, por lo que no faltaba más que el inicio de las obras. Pero con el cambio de siglas en el Gobierno municipal, el proyecto quedó en suspenso, cosa que no afectó ni a los compradores ni al banco que aportaba el crédito, pero sÍ a los arquitectos que habían redactado el proyecto quienes reclamaron a la justicia y, tras años de pleitos -el Consistorio acudió a los juzgados con la asistencia de un abogado particular- se obliga al Ayuntamiento por sentencia firme a pagar la minuta de los arquitectos (47.419,42 euros), más las costas, que se elevan a otros 17.000 euros.

«Actualmente -explicó el portavoz del equipo de gobierno popular, Antonio Marín,- se están manteniendo contactos con la representación legal de los demandantes, Francisco Javier Carpio Vila y Gaudes S.L., para llegar a un acuerdo y proceder al levantamiento de este embargo».