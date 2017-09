Unos 850 efectivos controlarán la seguridad de la Feria Ganadera de Zafra

La Feria Internacional Ganadera de San Miguel, que se celebrará del 28 de septiembre al 4 de octubre , contará con un dispositivo de seguridad de alrededor de 850 efectivos. Ayer se reunieron el alcalde de Zafra;, José Carlos Contreras; la concejala de Economía y Hacienda, Nieves Peña; Adolfo Mena, Jefe de la Policía Local; Pedro Voto Martín, en representación de la delegada del Gobierno en Extremadura que no pudo acudir, y José María Martínez, teniente coronel jefe de la comandancia de Badajoz, además de otros miembros de la Guardia Civil y Policía Local.

La seguridad de esta edición va a seguir las mismas pautas y procedimientos de otros años.

José María Martínez explicó que el servicio está coordinado entre todos los integrantes: protección civil, sanitarios, policía local, bomberos, guardia civil. «Trabajamos como en otros años porque es lo que funciona», dijo.

El alcalde explicó que la inauguración de la FIG será el 28 de septiembre a las 18.00 horas y no a las 12.00, ya que está programado otro acto en Badajoz y con ello se busca poder aunar los dos eventos. Se ha confirmado la asistencia en la inauguración de la ministra de Agricultura y del presidente de la Junta de Extremadura, así como la no asistencia de los Reyes. No se descarta la asistencia de otras personalidades. «Quizás Soraya Sáenz de Santa María o Mariano Rajoy puedan visitar la Feria», explicó el primer edil. Contreras incidió en que la Feria será igual de segura que siempre pero se ha trabajado sobre todo en los accesos a las zonas de ocio por el tráfico rodado, debido a los recientes atentados.

Adolfo Mena, jefe de la Policía Local, ha concretado que se usarán elementos como bolardos, bancos... para delimitar los accesos de forma que se mimetice con la feria y no despierte alarma en la ciudadanía.