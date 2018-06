Doble título de liga extremeña para los equipos masculino y femenino del CAPEX

El pasado sábado, se decidió en la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva de Cáceres el título de campeón de Extremadura de Liga de Clubes de Pista, tanto en hombres como en mujeres. El equipo de Villafranca de los Barros volvió a vencer nuevamente en la cuarta y última jornada y de esta manera hacerse con el título de liga en ambas categorías.

A nivel individual, en la última jornada, hay que destacar los triunfos de Nathan Fernández en los 800ml, José Manuel Blanco y Naykare Rodríguez en los 3000ml, Andrés Cortés 400m vallas, Emilio Rodríguez y Lucía Sánchez en triple salto, David Rodríguez en disco, Minerva Caamaño en pértiga y el relevo femenino de 4x400, compuesto por cuatro grandes atletas extremeñas, Jara García, Alba Parejo, Laura Randos y Patricia Ibarra, con un final trepidante que supuso el brillante colofón a una gran competición. Con los puntos de la última jornada, el equipo masculino finaliza primero con 341,5 puntos por los 306 de At. Badajoz y los 247 de At. Mitreo. En categoría femenina el CAPEX suma 259,5, siendo segundo At. Mitreo con 204 y tercero At. Badajoz con 192 puntos.