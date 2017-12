Dimite el edil de Economía, Hacienda y Juventud y portavoz municipal socialista en Olivenza

Si algo ha caracterizado al año 2017 en el plano político a Olivenza han sido los cambios que se han dado en la corporación municipal en los últimos meses. A finales de mayo dimitió por motivos personales la concejala del PSOE Antonia Gutiérrez Sánchez, que fue sustituida en junio por el socialista Ramón Jiménez Saavedra; unos días después se evidenció la ruptura del pacto de gobierno entre Izquierda Unida y el PSOE, quedando a estos en minoría en el gobierno municipal a mitad de la legislatura; y el pasado 28 de noviembre, durante el último pleno, presentó su dimisión Francisco Isidoro Vega Gómez, edil de Economía, Hacienda y Juventud, además de portavoz municipal del PSOE.

Aunque su marcha ya fue presentada oficialmente algunas semanas antes, no fue hasta este pleno de la Corporación donde pudo materializarse. Según manifestó Vega Gómez, los motivos que le han llevado a dimitir son exclusivamente académicos y profesionales. «Mi formación y dedicación a la docencia, la necesidad de reciclarme en idiomas y la posibilidad de realizar estancias en universidades del extranjero, hacen que no pueda dedicar el tiempo suficiente al Ayuntamiento». Su marcha no va a ser inmediata pero, según declaró, va a tener que dedicar mucho tiempo a preparar el viaje, lo que le ha llevado a dar paso a la siguiente persona de la lista del PSOE para que pueda dedicar el tiempo que le ha estado dedicando él al Consistorio desde 2015.

A falta de resolución de la Junta Electoral, Francisco I. Vega Gómez, conocido en Olivenza como 'Curro' o 'Curruquino', será relevado por la siguiente persona en la lista con la que el PSOE concurrió a las municipales de 2015. Se trata de la oliventina María Núñez Rodríguez, quien tomará posesión del acta de concejala en el próximo pleno previsto para finales de diciembre.