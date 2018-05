La Denominación de Origen Ribera del Guadiana celebra hoy en Villafranca un brindis colectivo Fco. Javier López, director gerente de la D.O., presentó el programa. ANTONIO ORTIZ Sábado, 19 mayo 2018, 09:40

La antigua fábrica de harina, actual Casa de la Cultura de Villafranca de los Barros, se vestirá hoy de fiesta para acoger un nuevo evento organizado por la D.O. Ribera del Guadiana, dentro de su campaña 'Vino, Tierra y Amigos'. El elemento principal será un gran brindis colectivo como acto central y el vino de Denominación de Origen Ribera del Guadiana como gran protagonista de las bodegas pertenecientes a la D.O. Sociedad Cooperativa CAVE San José y Sociedad Cooperativa San Isidro de Villafranca.

La jornada incluirá diferentes degustaciones, catas de vinos y visitas guiadas. Además, tendrá lugar la teatralización 'Brindis con la Marquesa', un sainete ameno y divertido que potenciará el teatro, el patrimonio histórico y el sector vinícola.

La entrada es gratuita y recoge un programa muy atractivo para los asistentes, comenzando a las 9.30 horas con una visita guiada al Museo MUVI (Museo Histórico-Etnográfico de Villafranca), otra monumental y una tercera a la Casa de la Cultura. Posteriormente, sobre las 12.30 horas, el presidente de la D.O., Nicasio Muñoz, dará la bienvenida a los asistentes en la Casa de la Cultura y, junto al alcalde de Villafranca, Ramón Ropero, y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, presentarán al nuevo amigo o emisario de la D.O. Ribera del Guadiana, José María Larrondo, artista internacional natural de Villafranca de los Barros, que se encargará de presentar a las tres zonas amigas. Para finalizar, a las 13.45 horas habrá maridajes de vinos con D.O. Ribera del Guadiana y tapas de las nuevas zonas amigas, que serán realizadas por los tres restaurantes que participan en el Brindis Amigo ubicados en el patio central de la Casa de la Cultura.