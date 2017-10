Todavía no se ha decidido si van a pasar procesiones por la calle Sevilla El Ayuntamiento y las cofradías están estudiando el asunto y cómo mantener limpias las calles tras los pasos IRINA CORTÉS Martes, 17 octubre 2017, 08:15

El pasado 11 de octubre se inauguró la calle Sevilla tras 14 semanas de obras en la que se ha cambiado el pavimento además de realizar otras mejoras como la canalización de aguas y una tubería con el objetivo de que en un futuro se entierre el cableado eléctrico. Tras la intervención de las autoridades y, a petición de este medio, el alcalde de la ciudad, José Carlos Contreras, respondió a dos preguntas acerca del nuevo pavimento y que representaban dudas que los ciudadanos habían manifestado: si sería resbaladizo y cómo se mantendría su limpieza.

José Carlos Contreras afirmó que el material del suelo de la calle es poroso y no resbalaría, en cuanto a al limpieza explicó que el material era grueso, 5 centímetros, para poder pulirlo cada cierto tiempo y mantener el buen estado de la calle.

Ante la pregunta de si una de esas fechas de limpieza sería Semana Santa expresó que «por aquí no va a pasar la Semana Santa» y añadió que al menos en 2018 y que se estudiarían en próximas ediciones. También afirmó que se habían mantenido conversaciones con la Junta Superior de Cofradías sobre este tema. No obstante, tras la polémica suscitada en las redes sociales por estas declaraciones, el primer edil, ante una nueva petición de este medio, ha querido matizar sus palabras, ya que explica que la intervención «fue rápida» y pudo no expresarse de forma adecuada.

Sin decisión oficial

Primero, a través de redes sociales, ha destacado que no se ha tomado una decisión en firme y que la Semana Santa de Zafra es un motor económico que se ha de apoyar. Finalmente, ha querido aclarar que esas conversaciones se han mantenido y se siguen manteniendo con los representantes de los cofrades, pero que hasta el momento no hay una decisión oficial ya que lo que se busca en encontrar nuevas soluciones para mantener limpia la calle Sevilla, al igual que el resto de calles. Así, el principal problema no sería tanto la cera como la parafina y el alto coste, «que el Ayuntamiento no se puede permitir», en maquinarias o medios que usan otras Semanas Santas como, quizás, la de Sevilla.

Desde la Junta Superior de Cofradías explican que al día siguiente de la publicación de la noticia en HOY se reunieron con el alcalde. «Nosotros no hemos acordado nada, ni firmado nada, queríamos aclarar nuestra implicación porque es lo que nos pedían los hermanos. Hemos escuchado al alcalde y vamos, entre todos, a ver las opciones disponibles», explicó su presidente, Francisco Javier García Apolo. «No es que nos haya dicho que no se puede pasar, sino que hay que buscar soluciones», afirma. Por ello se barajan distintas ideas para contribuir a ensuciar menos todas las calles. Además, dice que a finales de octubre o principios de noviembre la Junta se reunirá para poner en común ideas y que no descartan que haya una nueva reunión con el Ayuntamiento.

Desde su punto de vista, una de las mejores opciones sería limpiar las calles tras las procesiones y no «unos días después».

En conclusión, ninguna decisión en firme pero sí el compromiso de diálogo entre el Ayuntamiento y las cofradías.