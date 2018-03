Una década defendiendo la identidad oliventina Miembros de Além Guadiana presentaron el balance de la asociación en estos diez años. :: j. m. m. p. La asociación cultural se muestra orgullosa de que ahora se mira a Portugal con mucho cariño y más naturalidad que se hacía diez años atrásAlém Guadiana mostrará con diez imágenes alegóricas su papel en la defensa de la biculturalidad de Olivenza JUAN MIGUEL MÉNDEZ PEÑA Domingo, 25 marzo 2018, 11:07

El 14 de marzo de 2008 un grupo de amantes de Olivenza se pusieron en marcha la Asociación Cultural 'Além Guadiana'. Formada en su mayoría por oliventinos que comparten como interés el estudio, la recuperación, la promoción y el disfrute de la cultura portuguesa en Olivenza, así como el acercamiento a la lusofonía, 'Além Guadiana' nace como resultado de una sensibilidad común: el deseo de preservar la peculiar identidad bicultural de Olivenza, cinco siglos portuguesa y dos siglos española.

Cuando acaban de cumplirse diez años desde la fundación del colectivo, la asociación ha querido hacer balance de lo que ha supuesto esta década de trayectoria.

«Cuando se cumplen diez años es un buen momento para echar una vista hacia atrás y otra adelante», afirma Fuentes Becerra, que recuerda la génesis de la asociación con un grupo de amigos de Olivenza «diez años más jóvenes» que estaban preocupados por el patrimonio oliventino. «Hay un elemento emotivo muy importante en todo lo que hace la asociación, pues muchos de nosotros pertenecemos a una generación que en la infancia ha escuchado hablar a padres y abuelos en portugués, donde la cultura portuguesa estaba muy viva y muy presente», expresó Joaquín Fuentes, quien recuerda que Além Guadiana surge como estímulo para preservar la biculturalidad de Olivenza en un tiempo en que, a pesar del trabajo de la administración y otras asociaciones, «en muchos aspectos quedaba vacía, muy vacua y se estaba muriendo».

Fuentes asegura que ese estímulo sigue presidiendo la acción de la asociación en el ámbito cultural de Olivenza: la gastronomía, las tradiciones, las festividades, la literatura, la lengua, la historia, etc. Desde el colectivo han tratado de impulsar o contribuir a consolidar esos aspectos en la ciudad. «Olivenza es única; no somos mejores ni peores que nadie, pero en aquello que somos diferentes somos únicos, pues no hay ningún lugar en la península Ibérica que tenga la singularidad, historia compartida y potencial que tiene Olivenza, apuntó Fuentes Becerra, quien concluyó diciendo que «Olivenza tiene un potencial económico y turístico basado en esa biculturalidad, por ser puente entre dos mundos y Além Guadiana seguirá implicándose desde el compromiso y la suma de sinergias con otras personas y colectivos de la ciudad».

Defensa del bilingüismo

Por su parte, Eduardo Naharro se felicitó «en la suerte de haber conocido a otros compañeros de la asociación», agradeciendo a todas las personas, colectivos e instituciones que han contribuido a la labor de Além Guadiana en su tarea, personificando en los mayores «por haber aportado el principal elemento transversal que es la lengua, el portugués oliventino». También tuvo palabras de agradecimiento para el diputado portugués José Ribeira e Castro, persona «fundamental para llevar Olivenza al otro lado del Guadiana», así como a su familia por haberle permitido poder dedicar tiempo al cometido de la asociación.

«Nosotros realmente lo que queremos es consolidar nuestra identidad, cuestión que no hay que confundir con la nacionalidad, que son los deberes y derechos que nos da un estado (vínculo jurídico), mientras que la identidad va más allá, pues cada persona puede construir su propia identidad, de forma incluyente, como ocurre en Olivenza, en que hay dos culturas, dos nacionalidades, dos lenguas, dos sentimientos... pero una sola identidad: la oliventina», manifestó Eduardo Naharro.

«Las piedras, como patrimonio monumental, no hablan, pero el mejor patrimonio que tenemos en Olivenza son las personas, la tradición oral de ocho siglos de historia», agregó Naharro, quien defendió una apuesta por el bilingüismo, «que junto al patrimonio monumental y lo intangible de Olivenza serán la piedra angular para llevarnos a horizontes de mayor envergadura». Para ello, según Naharro, será necesario «realizar un trabajo coral, remando en la misma dirección» entre todos los agentes de la localidad.

«Uno de los logros de los que más satisfechos debemos sentirnos es el cambio de mentalidad que realmente se ha conseguido en esta década, pues hoy se mira hacia Portugal con mucho cariño y más naturalidad de lo que se había estado haciendo hasta ahora», apuntó Raquel Sandes.

«La reconstrucción del puente de Ajuda también ha supuesto un punto de inflexión en este logro», recordó Sandes, quien aseguró que un momento emocional para la asociación fue cuando escuchó por primera vez cantar a los niños de los colegios oliventinos en portugués.

José Antonio González Carrillo presentó la campaña gráfica que Além Guadiana va a desarrollar a lo largo de las próximas semanas en la que, a través de unos carteles hará balance de la labor que el colectivo ha venido desarrollando en el última década.

A través de una exposición con diez imágenes alegóricas sobre sus actividades, situadas en distintos lugares de Olivenza, y con el diseño de una zeta con cedilla que evoca la unión entre OlivenZa/OlivenÇa, como «cambio que va calando poco a poco en la sociedad oliventina», en el ámbito cultural, el de las relaciones transfronterizas, el aspecto de las lusofonías, el de la promoción del bilingüismo a través de la doble toponimia, el de la presencia en los medios de comunicación, el del fomento de la doble nacionalidad, el de preservar el habla portugués-oliventino de los mayores, el del trabajo con los centros escolares, etc.

La exposición se trasladará también a Lisboa y estará acompañada de una presentación sobre su trayectoria el próximo 9 de abril.