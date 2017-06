El cupón de la ONCE reparte 350.000 euros entre Lobón y Guadajira El agente vendedor de la ONCE Joaquín Rodríguez González ha comunicado que se trata de un premio "muy repartido" EUROPA PRESS Viernes, 30 junio 2017, 10:09

La ONCE ha repartido 350.000 euros en las localidades pacenses de Lobón y Guadajira, en 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno, en el sorteo de este pasado jueves, día 29.

El agente vendedor de la ONCE, Joaquín Rodríguez González, discapacitado sensorial que inició su relación laboral en la ONCE en 2006, es quien ha llevado la "ilusión" y la "suerte" principalmente a Lobón, aunque también ha sido agraciada Guadajira, poblaciones en las que desarrolla su trabajo vendiendo los productos de juego de la ONCE.

Joaquín Rodríguez ha comunicado que se trata de un premio "muy repartido", con nueve cupones vendidos en Lobón de forma ambulante y uno en Guadajira. Además, ésta es la quinta vez que reparte ilusión al vender un primer premio de productos de la ONCE, informa esta entidad en nota de prensa.