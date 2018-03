El Colectivo Manuel J. Peláez organiza un foro sobre el laicismo con el catedrático Antón Valero Zafra IRINA CORTÉS Jueves, 22 marzo 2018, 08:09

El Colectivo Manuel J. Peláez de Zafra organiza una nueva actividad de su Foro Social y Cultural. Será el día 22 de marzo en el Parador, a las 20.30 horas. La entrada será libre hasta completar el aforo. En esta ocasión han invitado al catedrático de Historia José Antonio Antón Valero, miembro de València Laica, que presentará la charla-coloquio llamada 'Una aproximación a la ritualidad, los ritos del laicismo'.

No es la primera vez que el Colectivo aborda el tema de los ritos no religiosos. «Nos hacemos eco de una sensibilidad y una demanda que se extiende cada día. La asociación solicitó hace más de un año a los ayuntamientos de la comarca de Zafra-Río Bodión que faciliten que cualquier persona que fallezca pueda ser despedida por sus familiares y amistades en una ceremonia digna de carácter no confesional».

Recuerdan que se pidió la creación de comisiones consultivas que estudien y debatan esta iniciativa, para arbitrar un procedimiento -ordenanzas, protocolo u otras fórmulas- que permita regular la celebración de despedidas civiles. Ayuntamientos como el de Valencia del Ventoso atendieron esta solicitud y ya tramitaron la aprobación de este procedimiento.