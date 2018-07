La Cinecicleta de Zafra llega al teatro el miércoles con la película '14 kilómetros' Carmelo e Isabel y su cine ambulante, en algún lugar de África, que han recorrido durante dos años. / CEDIDA IRINA CORTÉS Lunes, 2 julio 2018, 08:30

El próximo miércoles 4 de julio, a las 22.00 horas, el patio del teatro acogerá la proyección de '14 kilómetros', del director y guionista Gerardo Olivares, que cuenta en su reparto con Adoum Moussa, Mahamadou Alzouma, Aminata Kanta, Mohamed Achemol.

'14 kilómetros' es la distancia que separa África de Europa por el Estrecho de Gibraltar. En África hay millones de personas cuyo único objetivo es entrar en Europa. Este largometraje quiere aportar un poco de luz a las sombras de la inmigración. Buba Kanou, Violeta Sunny Sunny y Mukela Kanou emprenden un largo y peligroso viaje hacia Europa a través de Mali, Níger, Argelia y Marruecos y muestran ciertos aspectos no muy conocidos de la realidad africana. La película fue premiada con la Espiga de Oro de la Seminci de Valladolid, así como con los galardones a mejor fotografía y mejor música. Pero no solo la película será especial, la forma de proyectarla también. La energía necesaria para la exhibición sale de la fuerza pedaleadora del público asistente, que no tendrá que pagar por disfrutar de la proyección, pero sí tendrá que dar algo de sí mismo para poner en marcha la magia del cine... unas cuantas pedaladas.

Social y sostenible

Se trata de la conocida como Cinecicleta, un proyecto cultural, social y tecnológicamente sostenible que Isabel (31, Castellón) y Carmelo (45, Madrid), amantes del cine, apasionados por la bicicleta y con ganas de viajar y compartir, desarrollaron por tierras africanas. Su punto de partida fue Madrid y el destino Madagascar, y ha tenido una duración estimada de dos años. Durante este tiempo atravesaron África, siempre en bicicleta, con un cine ambulante que transportaron ellos mismos con un objetivo: ir exhibiendo películas, cortos y documentales por aquellos lugares que atravesaron durante su periplo bicicletero.

Sus objetivos son promover y reivindicar el uso de energías limpias y renovables, proporcionar un espacio de ocio a la población local que les permita el acceso a la cultura, colaborar en la igualdad al acceso de la cultura para todos los ciudadanos del mundo, sensibilizar sobre diferentes temáticas y valores a través del cine y fomentar espacios de debate y reflexión a partir del componente social, político y artístico que facilita el cine

Su equipamiento no requiere infraestructura, no necesitan enchufarse a la red eléctrica, tan sólo la disposición de pedalear para visualizar la proyección.

Esta iniciativa llegará a la ciudad a través del Consejo Local de la Juventud de Zafra, quien se ha encargado de gestionar la acogida de la iniciativa solidaria de Cinecicleta incluyéndola en su proyecto 'Cine a la Fresca'.