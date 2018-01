Cinco intoxicados en un aparatoso incendio en Campanario Vivienda afectada por el incendio:: / F.H. Se trata de una mujer de 70 años de edad y cuatro hombres de 21, 25, 36 y 57 años FRAN HORRILLO Viernes, 19 enero 2018, 17:58

Cinco personas han resultado intoxicadas en la mañana de este viernes por inhalación de humo en el aparatoso incendio que se ha producido en una vivienda de Campanario y que ha dejado muy afectada la cocina. Según informa el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura, el suceso ha tenido lugar en el número 4 de la calle Parador.

Como consecuencia del incidente cinco personas han resultado intoxicadas por monóxido de carbono, todos ellos de carácter leve. Se trata de una mujer de 70 años de edad y cuatro hombres de 21, 25, 36 y 57 años, que han sido atendidos en el lugar del suceso por efectivos sanitarios, que les han proporcionado oxígeno y les han comprobado los niveles de monóxido de carbono, ya que el fuego ha generado una humareda importante.

La Policía Local de Campanario ha recibido una llamada del 112 en torno a las 12.20 y hasta el lugar de los hechos se ha desplazado el agente que estaba de servicio, José Ángel García. Una vez que el agente ha llegado ha podido comprobar una gran nube de humo negro que salía de una de las estancias de la vivienda, así como una mujer en la azotea de la misma.

El policía local ha podido comprobar que dos vecinos estaban intentando apagar el fuego con extintores desde el rellano para tratar de acceder a la vivienda por la puerta principal. Sin embargo, «era imposible con las llamaradas que había».

Es entonces cuando el agente ha decidido acceder hasta la azotea por las viviendas contiguas, y por los tejados ha logrado llegar hasta la terraza donde se encontraba la mujer, de 70 años de edad. Detrás de él han llegado a la azotea otro compañero suyo que estaba de paisano, Antonio, y otro joven. Los tres han tratado de tranquilizar a la mujer, que se tapaba la cara con un paño húmedo en el rincón contrario de la estancia que ardía, hasta la llegada de un camión con una cesta, propiedad de una empresa de Campanario, que ha servido para auxiliar a la vecina atrapada en la terraza.

Mientras todo esto sucedía, numerosos vecinos han estado colaborando en la extinción del incendio que ha sido muy aparatoso. Los comercios y negocios de los alrededores han aportado extintores hasta la llegada de los bomberos. Otros dos jóvenes, familiares de la mujer y que se encontraban en una vivienda contigua a la afectada por el incendio, también trataban de apagar el fuego con una manguera, y junto con la señora, el policía local de servicio y otro señor de 57 años, han sido los que han sido atendidos por la inhalación de humo.

El policía local José Ángel, de 36 años, narraba como vivió ese momento: «Al ver que era imposible acceder a la vivienda, se me encendió una luz y decidí llegar por los tejados hasta la mujer. He acabado escupiendo flemas negras, del humo que he tragado, y con molestias en los ojos, pero ha merecido la pena. Además, ha habido mucha gente que ha prestado su ayuda y ha colaborado».

Dos dotaciones de bomberos del parque comarcal de Castuera y una del de Don Benito-Villanueva se han encargado de sofocar de forma definitiva el incendio. Las causas exactas del mismo se deben determinar, aunque podría tener su origen en un calentador eléctrico que había en la cocina. La existencia de dos bombonas, además, hizo que la situación se volviera muy peligrosa, aunque al final no hubo que lamentar daños personales. Se ha dado la circunstancia que el fuego en la vivienda se ha iniciado estando la mujer en la azotea.

Como recoge el parte del 112, al lugar de los hechos se ha desplazado un equipo médico del centro de salud de Campanario para atender a los afectados, así como dotaciones de bomberos de las bases de Castuera y Don Benito para apagar las llamas. Asimismo, también acudieron vestidos de paisano, ya que se encontraban en las proximidades, el jefe de la Policía Local de Campanario y el sargento de la Guardia Civil del puesto de la localidad, que han colaborado en el efectivo de emergencias y a regular el tráfico en la zona.