Una delegación de 10 alumnos y 3 profesores del CEIP José Rodríguez Cruz de Villafranca de los Barros viajará a Krosno (Polonia), desde mañana sábado al 26 de mayo, en el marco del proyecto Erasmus+ KA2 'Play with me and teach me: tradition and modernity in active teaching'. El encuentro supone el broche final a un proyecto de 3 años en el que han estado trabajando en torno a la cooperación y el intercambio de buenas prácticas con centros educativos de Chipre, Italia, Polonia y Turquía.