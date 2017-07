La carretera de Puebla de Sancho Pérez sigue a oscuras tras el robo de cable en mayo Farola afectada. :: i. r. Más de dos meses después, la luz de la zona correspondiente a Zafra no se ha repuesto y no entra en los planes del Ayuntamiento que se haga 'a corto plazo' IRINA CORTÉS Sábado, 22 julio 2017, 08:58

El pasado mes de mayo se produjo un robo de cableado de las farolas de la carretera de Zafra, en el tramo entre Puebla de Sancho Pérez y la gasolinera que se encuentra en la vía, y que afectó a la iluminación de las dos localidades.

Entonces, la primera teniente de alcalde, Nieves Peña, explicó que se había puesto «el asunto ante las autoridades competentes y se estaba realizando un estudio de lo sucedido». Más de dos meses después, la luz de la zona correspondiente a Zafra no se ha repuesto y no entra en los planes del Ayuntamiento que se haga 'a corto plazo'. El alcalde de Zafra, José Carlos Contreras, dijo que se trata de un asunto delicado pues todavía se encuentran abiertas las diligencias e investigaciones y están a la espera de saber si localiza el material. «Entiendo que el caso de Puebla de Sancho Pérez lo hayan solucionado ya, pero en Zafra el coste de los desperfectos asciende a unos 25.000 euros que no es un gasto para nada menor», aseguró.

El edil informó que en estos momentos no existe una partida presupuestaria para estos asuntos imprevistos. Aún así, Contreras comentó que el Ayuntamiento está en contacto con la Diputación de Badajoz para saber si sería posible subvencionar esta cantidad y «solucionarlo cuanto antes».