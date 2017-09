«Me siento orgullosa de ser la primera reina que tenga un poquito de sobrepeso» 05:27 La almendralense Candela Motera, el día de su nombramiento como Reina de las Fiestas 2017. / CEDIDA Cande Motera, la 'youtuber' que ha conquistado a toda Extremadura con su nombramiento de Reina de las Fiestas de Almendral, defiende a todos los que son insultados por su físico ALBA BARANDA Domingo, 3 septiembre 2017, 08:19

Con una lluvia de pétalos de rosa y vitoreada por su pueblo, Candela Motera se proclamaba Reina de las Fiestas de Almendral. Salió al escenario pletórica a recoger su ramo y visiblemente emocionada, pronunció estas palabras: «Hoy me subo aquí en representación de aquellas personas que, por una cosa u otra, se sienten insultadas o molestas por su físico».

Al igual que ver el vídeo de ese momento, hablar con ella, emociona. A sus 18 años, disfruta leyendo a Fernando Aramburu, y destila madurez por todos sus poros. Se muestra abiertamente orgullosa de ser la reina de su pueblo, ya que en toda su vida, como contó ante cientos de personas que la aclamaban, no había visto a ninguna 'Miss' que tuviera un poquito más de peso de lo «habitual».

Pero Cande, como ella misma reconoce, rompe los cánones de belleza y de protocolo. Ha paseado su corona todos los días que ha durado la feria. «Tienes la libertad de ponértela cuando tú quieras siempre y cuando no la rompas. Como regla general, las chicas que salen de reina otros años, sólo se las ponían el día del nombramiento, mientras que yo, que soy la excepción que rompe las reglas, me la he puesto cuando me ha apetecido, es decir, todos los días».

Candela Motera, una chica de 18 años de Almendral, que posa orgullosa y sin tapujos ante la cámara. / CEDIDA

Aunque ella sonríe continuamente y se expresa con dulzura y mucho desparpajo, quizás no sea del todo consciente de lo que ha conseguido. Siendo pionera en ser una reina sin complejos, ha abierto camino para que, en próximos certámenes y en otras localidades, se olvide la odiosa y casi imposible medida '90, 60, 90', que algunos consideran la perfección del cuerpo femenino.

«Obviamente me han insultado por ser gorda, pero me ha importado más bien poco. Cuando me lo han dicho de lejos, me he acercado a ellos para que me lo repitiesen a la cara y no han tenido valor» confiesa la almendralense que en breve comenzará la universidad. «Mi sueño es estudiar Educación Social», proyecto que hará realidad el próximo mes en Cáceres. Además, en su tiempo libre graba vídeos para Youtube, aunque su plan perfecto es «disfrutar de mi familia y mis amigos en la playa comiendo pescaíto o en el MacDonal's», confiesa entre risas.

Reina feminista

Además de ser Miss Almendral durante un año, Candela es la reina de todas las fiestas, ya que le encanta cantar (y no lo hace nada mal, por cierto), bailar y robar una carcajada a la gente. Y lo consigue. Cuenta que cuando fue nombrada, empezó a gritar y a correr de lo contenta que estaba por todo el salón del pleno porque «me hacía muchísima ilusión ser la primera reina gorda que tenía Almendral».

A pesar de que lo que más le gusta de su cuerpo es su cara, con unos preciosos y enormes ojos rasgados, en realidad Candela no está a favor de estos concursos, porque «se cosifica a la mujer. Nadie tiene derecho a decidir quién es guapa y quién no.»

Cande ha sentado precedente, al igual que lo hizo en 2013 y en la misma localidad Ivana, la primera reina transgénero. Así, Almendral demuestra que no tiene prejuicios a pesar de ser una pequeña localidad, con 1.300 habitantes. Pero la grandeza no se mide en números, al igual que la belleza tampoco en kilos.