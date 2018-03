Una calle de la localidad llevará el nombre de Celestino Coronado

El Ayuntamiento en pleno, formado por los partidos USIP, PSOE y PP, aprobó por unanimidad, a propuesta del equipo gobernante, poner el nombre de Celestino Coronado a una calle de Puebla de Sancho Pérez. Así ha querido perpetuar el nombre de este ilustre vecino.

Celestino Coronado Romero (1944 - 2014) fue director de cine y teatro, escritor, bailarín y mimo. Fue director artístico de la legendaria compañía de Lindsay Kemp de 1973 a 1985, ejerciendo como embajador emisario de la troupe en sus memorables primeras giras por España durante la transición. Nació en Puebla de Sancho Pérez. Viajó a Madrid muy joven y luego se trasladó a Londres en 1967 donde residió el resto de su vida, en un piso alquilado en Brechin Place, South Kensington.

Estudia cinematografía en el Royal College of Art (School of Film and Television), graduándose Master of Artsen 1976. Estudió mimo con Lindsay Kemp y pronto se convirtió en colaborador en su compañía como director artístico, contribuyendo a la creación de los espectáculos 'Flowers', 'That's the Show', 'Legends', 'The Maids' (''Las Criadas' de Genet), 'Salomé', 'Mr. Punch's Pantomime', 'Sueño de una Noche de Verano' y 'Duende, poema fantástico para Federico García Lorca'.

También colaboró en la Rambert Dance Company con Lindsay Kemp y el compositor Carlos Miranda en la creación de los espectáculos de danza-teatro 'The Parades Gone By' (1976) y 'Cruel Garden'.

Vivió sus últimos años con problemas de salud mental. Murió a los 69 años y sus restos descansan en el cementerio de Puebla de Sancho Pérez.