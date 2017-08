Barcarrota y Bradenton continúan afianzando su hermanamiento 1 Después de más de cincuenta años de viajes, relaciones e intercambios, la localidad pacense espera ilusionada un año más la visita en septiembre de sus hermanos americanos REDACCIÓN BARCARROTA. Domingo, 6 agosto 2017, 09:15

Bradenton es una ciudad norteamericana del estado de Florida de unos 50.000 habitantes. Barcarrota, un pueblo pacense de unos 3.600 vecinos. Ambas localidades son hermanas desde hace más de cincuenta años; una interesante, intensa y curiosa amistad que gira en torno a la figura del barcarroteño Hernando de Soto. Este conquistador extremeño desembarcó en la bahía de Tampa, cerca de donde se ubica Bradenton, en el año 1539. Para conmemorar este acontecimiento, cuatrocientos años después (1949) el doctor Suggs y otros habitantes de la ciudad americana fundaron la Sociedad Histórica Hernando de Soto. Desde esa fecha, cada año en el mes de abril celebra con numerosas actividades este importante hecho histórico.

En 1962, uno de sus miembros, Louis Thomas, visitó Barcarrota para conocer la cuna del explorador. Se iniciaba así una relación que se ha ido estrechando año a año. Desde entonces vecinos de ambos lugares han alternado sus visitas para rendir homenaje al descubridor, y estrechar los lazos institucionales y personales.

Así, una delegación barcarroteña visita en abril Bradenton para asistir a las conmemoraciones preparadas por la Sociedad Histórica, y una delegación americana visita Barcarrota en septiembre y vive intensamente los actos programados para las fiestas patronales. Unos y otros conviven con las familias anfitrionas, estrechando así sus relaciones afectivas.

Existe también un programa orientado a jóvenes, que tienen la oportunidad de pasar tres meses en Estados Unidos y que, de forma recíproca acoge a un embajador de la asociación estadounidense en Barcarrota durante el verano. El joven español elegido para este año ha sido Enrique García Cuerda, mientras que es la americana Enriqueta Balandra la que está pasando este verano en el municipio pacense.

Enriqueta se muestra encantada con la experiencia y el trato recibido por sus 'hermanos' extremeños. «Escuchando las historias y vivencias de miembros de la Sociedad Histórica Hernando de Soto que visitaron en el pasado Barcarrota, me enamoré de este pueblo antes de llegar. Me comentaron que era pequeño y una preciosa comunidad familiar. Siempre me han dicho que la gente de aquí es la más bonita que jamás conocerás. Es bastante diferente a Bradenton, tiene calles pequeñas y casas muy juntas. Es cierto lo que me dijeron, la gente aquí es más simpática. He conocido a personas increíbles y todavía me queda un mes y medio para continuar disfrutando», asegura.

Amigos de Bradenton

Para hacer más fluida y dinámica esta relación, se creó en Barcarrota hace algo más de un año la asociación Amigos de Bradenton. «En septiembre próximo, durante nuestras fiestas patronales tenemos preparadas innumerables actividades para nuestros amigos de Bradenton, así como jornadas de trabajo para potenciar las relaciones tanto afectivas como comerciales. No olvidemos que E.E.U.U. es la primera potencia económica mundial y sería muy positivo tenerla como cliente de los innumerables productos de nuestra tierra», señala José Maqueda, su presidente.