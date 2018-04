Alumnos de La Haba participan en 'Musiqueando 2018' Escolares del CEIP Virgen de la Antigua ofrecieron un concierto en la calle REDACCIÓN Viernes, 27 abril 2018, 22:18

Una vez más la Plaza de Extremadura de La Haba (Badajoz) se llenó de música. Con motivo de la convocatoria nacional de Musiqueando 2018 #nosimportalamúsica, el pasado jueves día 26 se celebró una jornada de sensibilización musical que traslada la música de las aulas a la calle de forma simultánea en distintos puntos del país con el objetivo de acercar la importancia de la Educación Musical en la vida y el desarrollo integral de nuestros alumnos.

La Confederación de Asociaciones de Educación Musical (COAEM) organiza por tercer año consecutivo esta jornada que ha contado con la presencia de los escolares del CEIP Virgen de la Antigua de La Haba. En esta edición ha participado 32 alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria junto con su maestro de Música, y han interpretado cuatro obras con flauta dulce, abarcando lo clásico, un fragmento de 'La Primavera' de Vivaldi, banda sonora, tema principal de 'Moon River' y pop, 'All of me' y '7 years'.

Contaron con la colaboración de compañeras de la realización del cartel con el lema de Musiqueando, así como con madres que se encargaron de las grabaciones tanto de audio como de vídeo, y con la colaboración del Ayuntamiento en el permiso y transporte del material necesario.

Este peculiar concierto no contó solo con la presencia de los escolares del colegio sino también con las familias y vecinos del pueblo que, educada y respetuosamente, disfrutaron del buen hacer de los niños.

A nivel nacional la participación de escolares ha superado los 30.000 alumnos y alumnas de más de 300 centros educativos de toda España.