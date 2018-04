Alumnos del Alba Plata idean un plan para atajar la plaga de los estorninos Los alumnos que han ideado el Proyecto Sturval, Cristina Masedo, Pablo Becerra, Ángela Miranda y Francisco Martín . :: cedida Su propuesta, que combina tres métodos de lucha distintos, está entre las finalistas de un premio nacional al que se han presentado 1.300 A. TINOCO Domingo, 22 abril 2018, 12:12

Desde hace años, los estorninos se han convertido en un problema en Fuente de Cantos. Empezaron a colonizar la plaza de la Constitución, el parque Zurbarán, los tejados de las iglesias y, poco a poco, han ido extendiéndose a otras zonas de la localidad alejadas del centro. Las molestias se suceden, entorpecen el uso y disfrute del parque porque lo tienen todo lleno de excrementos; ha habido incluso que talar árboles. La vecina Mariluz Rebolledo ha recogido un millar de firmas entre la población para presentarlas a la Administración con el fin de que se tomen cartas en el asunto. Hasta ahora, sin embargo, promesas y poco más. Los estorninos siguen ahí.

Sin embargo, cuatro alumnos de la asignatura Fundamentos de Administración y Gestión, que se imparte en segundo de Bachillerato en el Instituto Alba Plata de Fuente de Cantos, han abierto un rayo de esperanza. Se trata de Pablo Becerra, Cristina Masedo, Francisco Martín y Ángela Miranda, quienes han ideado un plan que aborda el problema combinando tres técnicas distintas.

«La idea surgió de un artículo publicado en HOY Fuente de Cantos, donde se explicaba el importante problema que estaban causando estas bandadas de estorninos en el pueblo, sin que, a pesar de los años, se hubieran encontrado soluciones», explica Pedro Martín Millán, el profesor de la citada asignatura. «Los cuatro alumnos se pusieron a trabajar y varios meses después han concretado un método para atajar este problema que creo que es real, original y que puede ser eficaz».

Método Sturval

El método se llama Sturval y se basa en la combinación de tres tácticas de combate distintos: el uso de tiras adhesivas impregnadas de un gel con efecto fuego que repele al estornino y evita que se pose en los edificios; un sistema de sonidos que simulan el reclamo del estornino para reconducirlos hacia un nuevo emplazamiento en el que no cause molestias; y, por último, unos comederos diseñados por los cuatro alumnos, impresos en 3D y con un pienso especial que los esteriliza. «Con este método se podrá reducir la colonia de estorninos y/o desplazarlos a otro lugar donde no supongan un problema de salud pública», según se pone de manifiesto en el trabajo de los cuatro estudiantes.

Finalistas de Educaixa

El trabajo es un contenido más de la asignatura que imparte el profesor Martín Millán, pero ha llamado la atención del concurso 'Desafío Emprende', del programa formativo para jóvenes Educaixa, que organiza la Obra Social La Caixa, de tal manera que está situado entre los 35 proyectos finalistas.

No se trata de un concurso cualquiera pues han participado en el mismo más de 1.300 proyectos a nivel nacional. Por ser finalistas, ya hay un premio, el viaje a Tiana (Barcelona) para preparar la fase final y optar, si quedaran entre los cinco mejores, a un viaje a Silicon Valley, el parque tecnológico más importante del mundo, en el mes de julio. Sin embargo, los cuatro alumnos del Alba Plata no van a poder desplazarse hasta Barcelona porque las fechas de la estancia (del 9 al 12 de mayo) coinciden con sus exámenes finales. «Esas son muy malas fechas para los alumnos de segundo de Bachillerato, que están pendientes de sus exámenes finales y, días más tarde, de la Selectividad», señala Pedro Martín. Los alumnos, no obstante, enviarán un vídeo explicando su 'Método Sturval'.

Por otro lado, esperan poder aplicarlo, si bien las técnicas ideadas cuestan dinero; son cantidades no significativas pero en cualquier caso fuera del alcance de los bolsillos de los estudiantes. Para tratar de estos asuntos están pendientes de una entrevista con la alcaldesa fuentecanteña, Carmen Pagador.

El Alba Plata presentó a los premios Educaixa otro proyecto, denominado LetLive. Se trata de una aplicación para evitar situaciones de acoso simplemente pulsando un botón que asustará al agresor y pondrá en aviso a los servicios de protección (teléfonos 091-112-016...)