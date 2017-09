El alcalde reconoce que Iberdrola ha cortado la luz en edificios municipales

En una sesión de pleno centrada en los asuntos económicos, el alcalde, Ángel Vadillo, reconoció que la empresa Iberdrola había cortado la luz en edificios municipales. Fue a raíz de que Ipal preguntara si «Iberdrola ha cortado el suministro eléctrico en el pabellón de deportes y la casa de cultura y el ayuntamiento ha procedido ilegalmente a enganchar a la red pública», así como la cuantía de la deuda con la citada empresa eléctrica. Vadillo respondió que «no se ha cortado, sino desconectado», y dijo que «pagamos unas cantidades de las que ya estamos cansados, y cada vez nos llega más a nosotros y a las familias». No desveló la deuda con Iberdrola, pero se comprometió a «explicar la situación próximamente».

En otro punto, Ipal desveló que su grupo lleva 21 meses sin percibir la asignación estipulada (15 euros mensuales) y preguntó si «también se debe a los ediles no liberados de su grupo», así como «si el alcalde percibió puntualmente el importe de su nómina el mes pasado». Vadillo no respondió a esto último, pero sí dijo que tanto los ediles de la oposición como los del grupo de gobierno no han cobrado «por problemas técnicos que vamos a resolver seguro».

En cuanto a las deudas con trabajadores, Ángel Vadillo dijo estar al día con funcionarios y contratados, y se deben mensualidades a obreros porque otras administraciones adeudan dinero a su vez al Ayuntamiento.