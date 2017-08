El actor Jesús Bonilla apadrinará 'El alcalde de Zalamea'

El actor Jesús Bonilla apadrinará la XXIV edición de El alcalde de Zalamea. La presentación tuvo lugar en el Hogar Extremeño de Madrid junto al equipo de gobierno ilipense y una decena de actores llegados desde Zalamea de la Serena.

El primer edil, Miguel Ángel Fuentes, agradeció la presencia de un actor de renombrada trayectoria cinematográfica y teatral. Fuentes realizó un repaso por los reconocimientos actuales con los que cuenta la representación por la calidad de la misma» merecemos llegar a ser Fiesta de Interés Turístico Nacional en la próxima edición». Respecto a la importancia de la obra, declaró que se trata de un ejercicio de responsabilidad y corresponsabilidad con la región extremeña, en la que se ha convertido en una cita cultural ineludible cada verano para los amantes del teatro y la cultura. Asimismo, agradeció en nombre de todo el municipio la presencia de Jesús Bonilla, al que invitó a conocer la obra y visitar Zalamea.

Miguel Nieto, director de la obra, se mostró muy ilusionado y emocionado por presentar a Jesús Bonilla como padrino de esta edición. «Comenzamos juntos en el mundo del teatro hace más de treinta años, y es un honor que tanto tiempo después pueda estar hoy con nosotros». Nieto realizó un pequeño recorrido por la trayectoria de la obra desde que comenzó en 1994. «Al principio me costó involucrar a los vecinos en este proyecto, pero tras un mes logré reunir a casi doscientos y en sesenta días estaba hecho el primer montaje». Un proyecto, que define como complicado pero, con una evolución brillante. «Esa vez me equivoqué y salió bien».

Por su parte, Jesús Bonilla, dijo sentirse vinculado a la región «por la relación que tuve con muchos extremeños al iniciar mi andadura en teatro, entre los que destaco a Miguel Nieto». El actor toledano ensalzó la representación ilipense elogiando el trabajo de todo el pueblo unido entorno a Calderón de la Barca. «Mi relación con 'El alcalde de Zalamea' comenzó hace muchos años cuando me ofrecieron interpretar a su hijo, pero por un compromiso firmado previamente no pude hacerlo, por lo que me congratula, aún más, poder pasar a la historia de vuestra representación».

Agradeció la invitación y prometió acudir a la obra en la próxima edición, puesto que este año por motivos laborales le es imposible.