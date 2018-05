El SES prohíbe beber del embalse de Los Molinos, del que se surten 40.000 habitantes El agua del embalse de Los Molinos presenta una gran mancha verde y un olor nausebundo / JUAN AGUILAR Hornachos y Palomas (4.500 vecinos) no tienen agua de la presa por la aparición de una alga CELESTINO J. VINAGRE Martes, 8 mayo 2018, 14:24

Problemas para el abastecimiento de agua potable a través de la presa de Los Molinos. De ese embalse, situado en el término de Hornachos, se abastecen más de una decena de municipios de la zona central y sur de la provincia pacense que suman unos 40.000 habitantes. La aparición el domingo por la tarde una especie de alga ha hecho que, como primera medida, la Dirección de Salud Pública haya determinado que no se pueda usar ese agua para consumo humano hasta que no se pueda asegurar su salubridad. Eso, es forma práctica, hace que dos primeras localidades, las de Hornachos y Palomas, que alcanzan los 4.500 habitantes entre ambas, ya no tengan agua de Los Molinos. Como ha confirmado a HOY el alcalde hornachego, Francisco Buenavista, un camón cisterna y agua embotellada enviada por la empresa Promedio está garantizando ahora que no haya problemas para tener agua para beber en su localidad.

Hace unos minutos, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha comunicado que la Junta prohíbe el consumo de agua y su uso para comida en Hornachos, Villafranca de los Barros, Fuente del Maestre y Palomas durante una semana tras la aparición de algas en el embalse de Los Molinos. El agua puede utilizarse para inodoros, riego de plantas, ducha u otros usos que no sean su ingesta. La población debe estar tranquila porque se va a suministrar agua potable a sus habitantes, ha indicado Vergeles.

Sanidad solo prohibe el uso del agua en los municipios que no tengan pozos de sondeo para abastecerse de forma alternativa. Los Santos de Maimona sí lo tiene y por eso no tendrá dificultad. Del mismo modo, Zafra, Puebla de Sancho Pérez y Medina de las Torres, que también están en la mancomunidad de agua de Los Molinos, tienen garantizado el suministro a través del embalse de La Albuera-Castellar.

Es muy probable que en Villafranca y La Fuente, que todavía tienen agua potable de Los Molinos, se queden sin ella en las próximas horas y se deba habilitar también el sistema de camiones y distribución de agua embotellada. La presidenta de la Mancomunidad de Agua de Los Molinos, Nieves Peña, ha lanzado también un mensaje de tranquilidad a los vecinos y les ha pedido que se informen puntualmente a través de las indicaciones de sus ayuntamientos.

La zona de la aparición de la alga en Los Molinos, muy próxima a los pozos de captación del embalse que luego sirven para la potabilización del agua, presenta un olor nausebundo y una impactante mancha verde.