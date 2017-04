El PP de Ribera del Fresno pide la dimisión de su alcaldesa

El portavoz del PP en Ribera del Fresno, Isidro Suárez, ha pedido la dimisión o el cese de la alcaldesa de la localidad, Piedad Rodríguez, del PSOE, tras conocerse un informe de la Fiscalía de Mérida en el que solicita una pena de prisión de dos años y tres meses por vulnerar los derechos de los trabajadores.

En concreto, el fiscal solicita pena de prisión para la alcaldesa y el exconcejal Santiago Lavado por un accidente laboral que sufrió un empleado municipal en el año 2015, y asimismo reclama la inhabilitación especial para ambos durante el tiempo de la condena, además de una indemnización al electricista afectado que asciende a 89.634 euros por las secuelas y lesiones sufridas.

Dicho informe indica que en abril de 2015 el ayuntamiento permitió la actuación de un trabajador municipal "sin la debida preparación ni autorización, sin haber un protocolo de actuación para trabajos con líneas de alta tensión y sin que nadie del consistorio comunicara que se iba a trabajar en una línea eléctrica de 15.000 voltios para su desconexión previa".

Así lo ha indicado Suárez en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la también concejala del PP Ana Acedo y el portavoz del PP en la Diputación de Badajoz, Juan Antonio Barrios. El concejal popular ha señalado además que el resultado de "toda esta desidia y falta de coordinación en el Ayuntamiento", es un trabajador con graves secuelas físicas y psíquicas, con quemaduras profundas en el 29,5 por ciento de la superficie corporal, así como la incapacidad permanente total para su profesión habitual.

Para la Fiscalía, "incumplieron sus obligaciones respecto a los trabajadores, ya que indicaron al oficial que realizara las tareas citadas a pesar de no tener la formación necesaria ni equipos los equipos que se deben tener en protección, y los considera autores de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con otro de lesiones por imprudencia grave".

Además, indica que se vulneraron varios artículos de la ley de prevención de riesgos laborales, así como la normativa estatal sobre seguridad en labores con riesgo eléctrico, según recoge el PP en una nota de prensa.

Por todo ello, el informe conocido este pasado martes a través de prensa, contiene "acusaciones muy graves hacia un cargo público" de la localidad, "una negligencia que ha ocasionado graves secuelas a un trabajador que se limitó a cumplir e intentar hacer el trabajo que le habían ordenado, y que ahora ha tenido sus consecuencias".

De esta forma, los 'populares' consideran que Piedad Rodríguez "debe asumir su responsabilidad y dejar su cargo" o en caso contrario que el PSOE la cese, que ante los hechos que la Fiscalía relata "no se puede mirar para otro lado".

El concejal del PP considera que al estar en estos momentos acusada por el Ministerio Fiscal "recaen sobre ella indicios racionales de criminalidad por los hechos referidos, con un panorama judicial que apunta a la celebración de un futuro juicio, lo que resulta incompatible con el desempeño de sus obligaciones como alcaldesa en general y, en particular, como máxima responsable de todo el personal del ayuntamiento".

En este sentido, Isidro Suárez, ha añadido que "otros cargos públicos en idéntica situación procesal", de los que señala que "todos" pueden "conocer algún acaso, incluso antes en mera fase de investigados, han debido dejar sus puestos exactamente por estos motivos".

"Los que se llaman socialistas no pueden hacer la vista gorda ante esta situación de desamparo de los trabajadores y vulneración de sus derechos. Si no toman cartas en el asunto no se entenderá que luego el próximo día 1 de mayo, Día del Trabajador, corran a estar los primeros para la foto detrás de las pancartas reivindicativas, será todo de cara a la galería y un paripé más de los que nos tienen acostumbrados en Extremadura", ha añadido.

Isidro Suárez, ha concluido que "la doble vara de medir del PSOE para pedir ceses y dimisiones con rapidez está ahora encima de la mesa". "Nosotros solo podemos seguir trabajando para que esto no vuelva a repetirse ni en Ribera del Fresno ni en ningún otro municipio o ciudad", ha concluido.