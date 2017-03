El ministro de Interior recibe a la familia de Manuela Chavero

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, recibió el pasado 7 de marzo a la hermana de Manuela Chavero, desaparecida en Monesterio (Badajoz) hace ya ochos meses, según ha informado hoy la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera.

La delegada ha destacado que estos gestos son "importantes" y demuestran el interés que tiene el Gobierno central por las personas desaparecidas.

Aunque muchas veces se dice que Manuela no sale en la prensa, se demuestra que, a pasear de no estar en los medios de comunicación, con esta reunión se refleja que las líneas de investigación "no se han cerrado en ningún momento", ha resaltado.

También se ha referido a las declaraciones que ha tomado el juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zafra una persona en calidad de investigada y que ha quedado en libertad y sin medidas cautelares.

Herrera ha considerado "lógico" que se le llamase a declarar y que ha sido debido a una serie de investigaciones y de acciones alrededor de él y su familia.